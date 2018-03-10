توجيه عاجل من النائب العام بشأن الشخص الذي أجبر طفلا على التدخين
بناء على توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب قبضت الجهات الأمنية على شخص ظهر في مقطع فيديو يجبر طفلاً على التدخين.
وتوعدت النيابة العامة بملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم، ورصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، مؤكدة أن لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد، وأنها لن تسمح بعبث أمن المجتمع أو الاعتداء على خصوصياتهم ومخالفة الأنظمة.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1459 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله قرح جو
خل الفلة والهياط تخاويك لأبو زعبل
ترى يمدحون جناح سبعة
محمد سعد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحاصل في المجتمع ان الكثير أصيب ( بهوس الشهرة ) حتى لو ذلك كلفه كرامته وبدون تفكير في عواقب الأمور ، الوضع الآن لو قيل لو احد كل براز وتصور وانت تأكل وبينتشر لك مقاطع فديو بأسم ((آكل البراز )) والله فيه ناس بتسويها
محمد سعد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
هوس الشهرة احد الاضطرابات النفسيه والذي ينتج عن عدم الثقة بالنفس و التعرض للإحباط ، ويكون تركيزه على مايفتقده الشخص في ذاته وذلك من يفتقد المال يكون المرض النفسي يدور حول المال فنجد المريض ( يستدين من اجل الظهور ، يسرق ، يصور الفلوس ويعرضها وهكذا )
من لديه عقدة نفسيه في منظره نجده ( يبالغ في الزينه ، يدعو ناس لتصويره من تحت الخفاء وفي العلن يدعهوهم لعدم التصوير وذلك للفت انتباه الناس انه في شخص متجمعين عنده النساء من اجل التصوير بسبب شكله الحلو وهو مايحصل فعلًا. يتجمع النساء عندما يسمعون ذلك التصوير بداعي حب الاطلاع عن هذا الشكل الغريب وهكذا !