توجيه عاجل من النائب العام بشأن الشخص الذي أجبر طفلا على التدخين

عادل الحربي(صدى):

بناء على توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب ‏قبضت الجهات الأمنية على شخص ظهر في مقطع فيديو يجبر طفلاً على التدخين.

وتوعدت النيابة العامة بملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم، ورصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، مؤكدة أن لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد، وأنها لن تسمح بعبث أمن المجتمع أو الاعتداء على خصوصياتهم ومخالفة الأنظمة.

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