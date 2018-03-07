بتوجيه من نائب أمير مكة.. القبض على ” مروض أسود “

نايف السالم(صدى):

بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة عن ‫الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز, تحفظت الجهات المعنية على مدير فعالية ومدرب أسود عقب حادثة الطفلة التي هاجمها الأسد.

جاء ذلك بعد إيقاف فعالية مهرجان “ ربيع‫ جدة ” المقام بجوار “ اويسس مول ” بشمال المحافظة بأمر من سموه, والتحقيق في حادثة الطفلة التي هاجمها أسد، ومعاقبة المتسبب.

كما تابع الأمير عبدالله الحادثة, وأمر بإيقاف الفعالية فوراً والقبض على المتسببين، وتم ضبط مدير الفعالية والمدرب، وجاري استكمال توجيهات سموه بهذا الشأن.

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