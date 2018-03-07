بالفيديو.. أسد يهاجم طفلة في أحد عروض الترفيه بالمملكة

علي العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هجوم أسد على طفلة صغيرة بأحد عروض الترفية.

وأوضح الفيديو الأسد وهو حر طليق ،ولا وجود لحواجز، بينه وبين الأطفال، مما أدى لخروج الأسد عن السيطرة.

كم أعجب من أن يسمح لمربي السباع بمثل هذا العمل من مشاركة الأطفال معها بهذه الطريقة وبكل حرية دون حواجز تحميهم منها، فمهما كانت ثقة المدرب بها..تبقى سباع لها طبعها وغرزيتها المتوحشة؟! pic.twitter.com/2vUeViR7m3 — خالد أبابطين (@Khalidababatain) ٦ مارس، ٢٠١٨



