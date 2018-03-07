بالفيديو.. أسد يهاجم طفلة في أحد عروض الترفيه بالمملكة
أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هجوم أسد على طفلة صغيرة بأحد عروض الترفية.
وأوضح الفيديو الأسد وهو حر طليق ،ولا وجود لحواجز، بينه وبين الأطفال، مما أدى لخروج الأسد عن السيطرة.
كم أعجب من أن يسمح لمربي السباع بمثل هذا العمل من مشاركة الأطفال معها بهذه الطريقة وبكل حرية دون حواجز تحميهم منها، فمهما كانت ثقة المدرب بها..تبقى سباع لها طبعها وغرزيتها المتوحشة؟! pic.twitter.com/2vUeViR7m3
— خالد أبابطين (@Khalidababatain) ٦ مارس، ٢٠١٨
المر[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 5 ساعات
اهمال مابعده اسد مره وحده ويفلتونه مع الاطفال وقع المحذور واكل الطفله وش الفائده من ال
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1826 ] نشر منذ 25 دقيقة
اه يا قلبي💔 شي يفقد العقل وش ها الاستخاف وقمه الاهمال وين مدربه جعله الماحي