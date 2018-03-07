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بالفيديو.. أسد يهاجم طفلة في أحد عروض الترفيه بالمملكة

بالفيديو.. أسد يهاجم طفلة في أحد عروض الترفيه بالمملكة
علي العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هجوم أسد على طفلة صغيرة بأحد عروض الترفية.

وأوضح الفيديو الأسد وهو حر طليق ،ولا وجود لحواجز، بينه وبين الأطفال، مما أدى لخروج الأسد عن السيطرة.

 


 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 5 ساعات

اهمال مابعده اسد مره وحده ويفلتونه مع الاطفال وقع المحذور واكل الطفله وش الفائده من ال

[ عدد التعليقات: 1826 ] نشر منذ 25 دقيقة

اه يا قلبي💔 شي يفقد العقل وش ها الاستخاف وقمه الاهمال وين مدربه جعله الماحي

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