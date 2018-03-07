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مدرب الأسد الذي هاجم طفلة جدة يكشف معلومات جديدة

مدرب الأسد الذي هاجم طفلة جدة يكشف معلومات جديدة
نايف السالم(صدى):

أوضح مروض الحيوانات المفترسة ومالك حديقة للحيوانات، المواطن فيصل عسيري، أن الأسد الذي قام بمهاجمة طفلة في جدة، عمره 6 شهور فقط، كما أنه تمت إزالة مخالبه قبل تقديم الفقرة حتى لا يجرح الأطفال.

وأشار ” عسيري ” إلى أن صراخ المتواجدين هو الذي أحدث حالة من التوتر وأصاب الطفلة وبعض الحضور بالخوف، مؤكدًا أن الطفلة قامت على فورها وهي بصحة جيدة.

وأكد مدرب الأسد، أن: ” مصور المقطع لم ينقله بشكل كامل، كما أن الطفلة ووالدها وإخوانها زاروه في نفس اليوم وكذلك في اليوم التالي، ولعبوا من النمر الصغير والحيوانات الأخرى. ”

ومن الجدير بالذكر إنه هاجم الأسد الطفلة خلال إحدى الفعاليات بمهرجان ربيع أويسيس، في مدينة جدة الجمعة الماضية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43611 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب ,,

[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 1 ساعة

اسد حتي بدون مخالب وانياب ﻻ تمزح معه .

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