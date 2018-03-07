مدرب الأسد الذي هاجم طفلة جدة يكشف معلومات جديدة
أوضح مروض الحيوانات المفترسة ومالك حديقة للحيوانات، المواطن فيصل عسيري، أن الأسد الذي قام بمهاجمة طفلة في جدة، عمره 6 شهور فقط، كما أنه تمت إزالة مخالبه قبل تقديم الفقرة حتى لا يجرح الأطفال.
وأشار ” عسيري ” إلى أن صراخ المتواجدين هو الذي أحدث حالة من التوتر وأصاب الطفلة وبعض الحضور بالخوف، مؤكدًا أن الطفلة قامت على فورها وهي بصحة جيدة.
وأكد مدرب الأسد، أن: ” مصور المقطع لم ينقله بشكل كامل، كما أن الطفلة ووالدها وإخوانها زاروه في نفس اليوم وكذلك في اليوم التالي، ولعبوا من النمر الصغير والحيوانات الأخرى. ”
ومن الجدير بالذكر إنه هاجم الأسد الطفلة خلال إحدى الفعاليات بمهرجان ربيع أويسيس، في مدينة جدة الجمعة الماضية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة.
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 43611 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
زائر[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 1 ساعة
اسد حتي بدون مخالب وانياب ﻻ تمزح معه .