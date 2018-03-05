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تعليق ” الغامدي ” على ممارسة النساء للرياضة

تعليق ” الغامدي ” على ممارسة النساء للرياضة
عادل الحربي (صدى):

أكد مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة سابقًا ، الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ، على أهمية ممارسة النساء للرياضة ، لافتًا إلى أن ماراثون الأحساء يمثل مبادرة جميلة شملت تفاعلًا جيدًا يعكس وعي مجتمعي لم يكن متوقعًا .

وأشار ” الغامدي ” ، إلى أن ممارسة النساء للرياضة مباحة في الإسلام ، وتعتبر مهمة لارتباطها بسلامة الجسم وصحته ، مضيفًا أن الرياضة تزين جسم المرأة أمام زوجها وتقلل من المشاكل بيت الزوجين .

وأوضح الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ، أن جلوس المرأة بالمنزل دون عمل أو حركة ، يفقد الجسم جماله رشاقته ، منوهًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها مرتين ، فسبقها في المرة الأولى ، بينما سبقته في الثانية ، وهو ما يؤكد أنه لا حرج في الدين .

وحث الغامدي ، ربات المنازل وكافة النساء بشكل عام ، على ممارسة الرياضة والمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تكسبها جمالًا لجسدها وصحتها .

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25755 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا الغامدي ان الله لمن كرف بك في البيت شهر زمان لين تنهد عصبانك
الي في اللحساء شكل ما عندهن شغله ترى الي تشتغل في بيتها وخاصه لو كانت وحدها وعندها اولاد ذكور او صغار. ما تصدق تحط راسها وتنام

[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 2 ساعتين

اش عنده ذا بعد

[ عدد التعليقات: 43480 ] نشر منذ 1 ساعة

اسحبوا عليه السيفون ,,

[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا شيخ منتهي ولا اعتبره شيخ
والله لو الشيخ بن باز عايش الله يرحمة ويجعل مثواه الجنه مع الصحابه الصادقين
كان علقك في برج الساعة الي في مكة وكل دقيقه تمشي الساعة هي لوحدها الساعة تجلدك ستين جلده لين تموت
ياوجه عبسي الي في عدنان ولينا يوم انه بدون لحيه
رح حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياوجه التيس

[ عدد التعليقات: 5820 ] نشر منذ 21 دقيقة

لايجب إغفال الرياضة لجميع الأعمار ذكور أو نساء ونتمنى توفير نوادي رياضية مثل نادي الملك سلمان قسم للرجال وقسم للنساء لأن سبب الكثير من الأمراض هي السمنة والخمول والاكتئاب والانعزال عن الناس والحياة

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