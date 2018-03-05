تعليق ” الغامدي ” على ممارسة النساء للرياضة

عادل الحربي (صدى):

أكد مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة سابقًا ، الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ، على أهمية ممارسة النساء للرياضة ، لافتًا إلى أن ماراثون الأحساء يمثل مبادرة جميلة شملت تفاعلًا جيدًا يعكس وعي مجتمعي لم يكن متوقعًا .

وأشار ” الغامدي ” ، إلى أن ممارسة النساء للرياضة مباحة في الإسلام ، وتعتبر مهمة لارتباطها بسلامة الجسم وصحته ، مضيفًا أن الرياضة تزين جسم المرأة أمام زوجها وتقلل من المشاكل بيت الزوجين .

وأوضح الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ، أن جلوس المرأة بالمنزل دون عمل أو حركة ، يفقد الجسم جماله رشاقته ، منوهًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها مرتين ، فسبقها في المرة الأولى ، بينما سبقته في الثانية ، وهو ما يؤكد أنه لا حرج في الدين .

وحث الغامدي ، ربات المنازل وكافة النساء بشكل عام ، على ممارسة الرياضة والمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تكسبها جمالًا لجسدها وصحتها .