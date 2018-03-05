تعليق ” الغامدي ” على ممارسة النساء للرياضة
أكد مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة سابقًا ، الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ، على أهمية ممارسة النساء للرياضة ، لافتًا إلى أن ماراثون الأحساء يمثل مبادرة جميلة شملت تفاعلًا جيدًا يعكس وعي مجتمعي لم يكن متوقعًا .
وأشار ” الغامدي ” ، إلى أن ممارسة النساء للرياضة مباحة في الإسلام ، وتعتبر مهمة لارتباطها بسلامة الجسم وصحته ، مضيفًا أن الرياضة تزين جسم المرأة أمام زوجها وتقلل من المشاكل بيت الزوجين .
وأوضح الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ، أن جلوس المرأة بالمنزل دون عمل أو حركة ، يفقد الجسم جماله رشاقته ، منوهًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها مرتين ، فسبقها في المرة الأولى ، بينما سبقته في الثانية ، وهو ما يؤكد أنه لا حرج في الدين .
وحث الغامدي ، ربات المنازل وكافة النساء بشكل عام ، على ممارسة الرياضة والمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تكسبها جمالًا لجسدها وصحتها .
الداعية المحتسب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ فتيات المسلمين من الشرور
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25755 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا الغامدي ان الله لمن كرف بك في البيت شهر زمان لين تنهد عصبانك
الي في اللحساء شكل ما عندهن شغله ترى الي تشتغل في بيتها وخاصه لو كانت وحدها وعندها اولاد ذكور او صغار. ما تصدق تحط راسها وتنام
صداوي[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 2 ساعتين
اش عنده ذا بعد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43480 ] نشر منذ 1 ساعة
اسحبوا عليه السيفون ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27202 ] نشر منذ 1 ساعة
كل ماأشوفك أتذكر أبليس😈
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا شيخ منتهي ولا اعتبره شيخ
والله لو الشيخ بن باز عايش الله يرحمة ويجعل مثواه الجنه مع الصحابه الصادقين
كان علقك في برج الساعة الي في مكة وكل دقيقه تمشي الساعة هي لوحدها الساعة تجلدك ستين جلده لين تموت
ياوجه عبسي الي في عدنان ولينا يوم انه بدون لحيه
رح حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياوجه التيس
الواقع[ عدد التعليقات: 5820 ] نشر منذ 21 دقيقة
لايجب إغفال الرياضة لجميع الأعمار ذكور أو نساء ونتمنى توفير نوادي رياضية مثل نادي الملك سلمان قسم للرجال وقسم للنساء لأن سبب الكثير من الأمراض هي السمنة والخمول والاكتئاب والانعزال عن الناس والحياة