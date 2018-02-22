” المرور ” تلقي القبض على سائق الحافلة المتهور

عادل الحربي(صدى):

تمكنت إدارة المرور، من إلقاء القبض على قائد الحافلة الذي تم تداول مقطع فيديو له ، وهو يقوم بتصرفات مثيرة للذعر أثناء القيادة على أحد الطرق ، معرضًا حياة الركاب للخطر .

ووفقًا لمصادر مطلعة، فمن المتوقع أن تصدر إدارة المرور بيانًا رسميًا يوضح ملابسات الواقعة، وأسباب ما قام به قائد الحافلة المتهور بعد ورود بلاغ ضده .

وكانت هيئة النقل ، قد طالبت المواطنين في وقت سابق بالإدلاء بأي معلومات يعرفونها عن هذا السائق ، قائلة ” ندعو للتواصل معنا بخصوص أي معلومات تُعرف عن هذا المقطع ، ومكان انطلاق الرحلة ، والوجهة ” .



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