” النقل ” تتفاعل مع فيديو سائق الحافلة المتهور

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه أحد سائقين النقل الجماعي، وهو يقود سيارة نقل جماعي، وهو في حالة غير متزنة لسبب ما؛ مما يشكل خطر على أرواح الركاب.

وفي هذا السياق، ناشدت هيئة النقل العام، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، متابعيها، بخصوص أي معلومات يعرفونها حول هذا المقطع، ومكان انطلاق الرحلة والوجهة.

وأشارت إلى إمكانية إرسال المعلومات، على الرقم 0118261111، أو عبر الإيميل التالي:[email protected]