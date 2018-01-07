بالفيديو.. اشتعال شعر مي حريري في بث مباشر عبر سناب شات

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت المطربة مي حريري لموقف صعب أثناء تصويرها لفيديو خاص تحدثت فيه إلى جمهورها عبر تطبيق سناب شات .

وظهرت مي في الفيديو تهنيء أحد معجبيها بمناسبة عيد ميلاده، وكانت تجلس على طاولة وبجانبها نار مشتعلة ، ولأنها كانت تتحرك كثيرا اشتعلت النيران في شعرها وبدأت تحاول إخمادها سريعا.

وحرصت مي على طمأنة جمهورها عليها، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها في موقع Instagram وكتبت لتؤكد أنها بخير وتحمد الله.