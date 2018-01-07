وفاة المنشد الكويتي ” مشاري ناصر ” في حادث سير بالمملكة
لقي المنشد الكويتي، والإعلامي، مشاري ناصر سعد سعود، اليوم الأحد، مصرعه في حادث مروري بالمملكة.
وقالت مصادر إنه جارٍ نقل جثمان المنشد إلى الكويت، وحتى الأن لم يتم تحديد موعد الدفن.
وولد ” العرادة ” في الكويت عام 1982، وشارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات، المُتعلقة، بالنشيد والفن الإسلامي في الكثير من الدول فيما يقارب 20 مهرجانًا،حيث تعاون فيها مع العديد من المؤسسات الخيرية والتطوعية.
معلمة[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25051 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنالله وإنااليه راجعون
الله يرحمه.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7954 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25051 ] نشر منذ 1 ساعة
خنقه الله بلسانة الذي حارب به الدين ليكون عبرة لغيره !
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#عبرةٌ لكل من يحلون ويحرمون.. ويحاربون دين الله..
ان الله يمهل وﻻ يهمل
ياأخوان هذي وصلتني قبل قليل رسالة طويلة
عن وفاة عضو البرلمان الكويتي
نبيل فضل مع صورة وهو ميت على طاولة المجلس
ولاأعلم عن صحة المعلومه🤔
أحمد[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله – هو صاحب الكبيب المؤثر – فرشي التراب
أحمد[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
الكليب *
مغرد[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويتجا وز عنه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25051 ] نشر منذ 1 ساعة
باالنسبة لي
عندك شك إن الصورة مفبركة
لأنه طايح على جمبه وبالع لسانه
وعنده أثنين من الأعضاء غير مكترثين له🤔
الروقي[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 60 دقيقة
هذا اللي ينشد نشيد فرش التراب يضمني …
الله يرحمه