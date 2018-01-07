وفاة المنشد الكويتي ” مشاري ناصر ” في حادث سير بالمملكة

نايف السالم(صدى):

لقي المنشد الكويتي، والإعلامي، مشاري ناصر سعد سعود، اليوم الأحد، مصرعه في حادث مروري بالمملكة.

وقالت مصادر إنه جارٍ نقل جثمان المنشد إلى الكويت، وحتى الأن لم يتم تحديد موعد الدفن.

وولد ” العرادة ” في الكويت عام 1982، وشارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات، المُتعلقة، بالنشيد والفن الإسلامي في الكثير من الدول فيما يقارب 20 مهرجانًا،حيث تعاون فيها مع العديد من المؤسسات الخيرية والتطوعية.