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  3. وفاة المنشد الكويتي ” مشاري ناصر ” في حادث سير بالمملكة
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة المنشد الكويتي ” مشاري ناصر ” في حادث سير بالمملكة

وفاة المنشد الكويتي ” مشاري ناصر ” في حادث سير بالمملكة
نايف السالم(صدى):

لقي المنشد الكويتي، والإعلامي، مشاري ناصر سعد سعود، اليوم الأحد، مصرعه في حادث مروري بالمملكة.

وقالت مصادر إنه جارٍ نقل جثمان المنشد إلى الكويت، وحتى الأن لم يتم تحديد موعد الدفن.

وولد ” العرادة ” في الكويت عام 1982، وشارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات، المُتعلقة، بالنشيد والفن الإسلامي في الكثير من الدول فيما يقارب 20 مهرجانًا،حيث تعاون فيها مع العديد من المؤسسات الخيرية والتطوعية.

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 7954 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 25051 ] نشر منذ 1 ساعة

خنقه الله بلسانة الذي حارب به الدين ليكون عبرة لغيره !
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#عبرةٌ لكل من يحلون ويحرمون.. ويحاربون دين الله..
ان الله يمهل وﻻ يهمل
ياأخوان هذي وصلتني قبل قليل رسالة طويلة
عن وفاة عضو البرلمان الكويتي
نبيل فضل مع صورة وهو ميت على طاولة المجلس
ولاأعلم عن صحة المعلومه🤔

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله – هو صاحب الكبيب المؤثر – فرشي التراب

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة

الكليب *

[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويتجا وز عنه

[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 60 دقيقة

هذا اللي ينشد نشيد فرش التراب يضمني …

الله يرحمه

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