إحالة الممرضات العابثات بطفل الطائف للنيابة العامة
تمكنت الجهات الأمنية التابعة لمحافظة الطائف من إلقاء القبض على الممرضات العابثات بالطفل وإيداعهن في السجن العام على ذمة التحقيقات، حتى يتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة.
وباشر مركز شرطة النزهة التحقيقات، وتم توجيه عدة اتهامات للممرضات أبرزهم تهمة الإعتداء على طفل والتصوير والتشهير به.
يذكر أن الدكتور توفيق ربيعة وزير الصحة أصدر قرار بفصل الممرضات وسحب تراخيص مزاولة المهنة من الممرضات.
اقرأ أيضا:
ابو محمد[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 2 ساعتين
محد ينكر انه خطأ وتصرف مرفوض وممكن يتعاقبون من دون هالهاله الاعلاميه في تجريمهم .. اجل نبي نسمع صوتكم لو كان الخطأ من ممرضة او طبيب اجنبي