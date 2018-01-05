إحالة الممرضات العابثات بطفل الطائف للنيابة العامة

عبد العزيز القثامي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية التابعة لمحافظة الطائف من إلقاء القبض على الممرضات العابثات بالطفل وإيداعهن في السجن العام على ذمة التحقيقات، حتى يتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة.

وباشر مركز شرطة النزهة التحقيقات، وتم توجيه عدة اتهامات للممرضات أبرزهم تهمة الإعتداء على طفل والتصوير والتشهير به.

يذكر أن الدكتور توفيق ربيعة وزير الصحة أصدر قرار بفصل الممرضات وسحب تراخيص مزاولة المهنة من الممرضات.

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