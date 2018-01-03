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وزير الصحة يعتمد عقوبة ممرضات عبثن بطفل في الطائف

وزير الصحة يعتمد عقوبة ممرضات عبثن بطفل في الطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

صدق وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على عقوبة سحب الترخيص الصحي ، وفصل الممرضات اللاتي ظهرت في مقطع فيديو يتسبب بامتهان كرامة وسلامة طفل رضيع قاموا بالعبث به في الطائف .

واعتمد ” الربيعة ” قرار حرمانهم من ممارسة مهنة التمريض في أي قطاع صحي آخر .

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13599 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهلن العقاب
غيرهن يبحث عن الوظيفه وذولي يعبثن بطفل

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