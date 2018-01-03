وزير الصحة يعتمد عقوبة ممرضات عبثن بطفل في الطائف
صدق وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على عقوبة سحب الترخيص الصحي ، وفصل الممرضات اللاتي ظهرت في مقطع فيديو يتسبب بامتهان كرامة وسلامة طفل رضيع قاموا بالعبث به في الطائف .
واعتمد ” الربيعة ” قرار حرمانهم من ممارسة مهنة التمريض في أي قطاع صحي آخر .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24882 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو والله
خشمك يادكتور توفيق خشمك😘😘😘
alfahd42[ عدد التعليقات: 13599 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلن العقاب
غيرهن يبحث عن الوظيفه وذولي يعبثن بطفل