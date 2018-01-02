صحة الطائف تكف يد 3 ممرضات يعبثن بطفل

حسين العلي(صدى):

أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الطائف، تعليماتها بوقف ثلاث ممرضات بمستشفى الأطفال عقب تداول مقطع فيديو يتضمن قيامهن بالعبث بأحد الأطفال وتصويره، وجاء القرار بناءً على المادة رقم ٤٣ من نظام تأديب الموظفين لحين استكمال التحقيقات بحقهن .

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أنه وفقا لما تم تداوله من مقطع فيديو لاحدى الممرضات ومشاركة زميلاتها العبث بأحد المواليد فقد حرصة صحة الطائف منذ انتشار المقطع عبر وسائل التواصل رغم عدم تحديد موقعه على التحقق منه حيث ثبت تصويره داخل مستشفى الأطفال وعلى ضوء ذلك شكل مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس في حينه لجنه للتحقيق توصلت إلى تحديد مجموعه من الممرضات يتوقع مسؤوليتهن عن القضيه واوصت اللجنه بكف ايديهن عن العمل، مع استكمال التحقيقات للتثبت .

وأضاف ” الربيعي ” ، ” نلتزم في صحة الطائف لأسرة الطفل وللرأي العام في حال ثبوت تورطهن بإحالة القضية إلى لجنة مخالفات الممارسين الصحيين لإصدار اشد العقوبات المتاحه والرادعه نظاما مع اعلان ذلك رسميا لضمان تحقيق العقوبه المناسبه لكل ممارس تسول له نفسه خيانة امانته المهنية ” .