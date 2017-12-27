شرطة الرياض تلقي القبض على الشاب المتحرش بالعاملة المنزلية

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن تحرش أحد الأشخاص بعاملة منزليه موثقاً تصرفه المشين غير آبهٍ لما أقدم عليه مما أثار الرأي والاستياء العام.

وعلى ضوء ما سبق ، وبناءًا لأمر القبض الصادر بحقه من النيابة العامة ، فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة.

وبتوفيق من الله على الرغم من شُح المعلومات وندرتها وعدم ورود أي بلاغ لدى مراكز الشرط لهذه الواقعة , فقد أسفرت الجهود من تحديد هويته وضبطه ( مواطن / في العقد الثاني من العمر ).

جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص تمهيداً لإحالته لفرع النيابة العامه بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وشرطة منطقة الرياض اذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخليه على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .

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