تحرش شاب بخادمته يشعل النار بقلوب المواطنين.. ومطالبات بالقبض عليه
أثار مقطع فيديو، نشره أحد المواطنين على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب شديدة من النشطاء، الذين طالبوا بالقبض عليه ومحاسبته.
وبدأ الأمر عندما نشر الشاب سامي الزهراني، مقطع فيديو أثناء تحرشه بخادمته المنزلية، على موقع ” سناب شات ” ، ما أدى إلى اندلاع موجة الغضب هذه، حيث طالب النشطاء بالقبض عليه.
وعبر وسم ” نطالب بالقبض على سامي الزهراني ” ، جاءت تعليقات نشطاء موقع ” تويتر ” ، مطالبة بمحاسبته والقبض عليه، وتجنيده إجبارياً.
وقال أحد المغردين: ” نحن نحتاج هيكله كامله لبعض العقول وكيفية تفكيرها.. نحن إلي خلينا هالاشكال تصبح مشاهير ولو لفتره مؤقته.. سيقبضون عليه الرجال وخله تنفعه المشاهدات ..اللهم اننا براء من هالسفهاء وفعايلهم ” .
ودافع أحد النشطاء عن قبيلة زهران التي ينتمي إليها الشاب، قائلاً :” الرديئ المنحط الذي تنازل عن رجولته لا يمثل زهران ف زهران قبيله تنحط على الجرح يبرا وهي غنيه عن التعريف وهي تضرب بها الأمثال في الجود والكرم والشجاعه وعزة النفس ” .
كما قال أحد المغردين :” أولاً يجب أن نعرف زهران الشجعان وتاريخ زهران الحافل بالبطولات ثم من بعد ذالك نتحدث، زهران لا يمثلهم منحل زهران قمة في الشموخ، من أراد أن يتعلم البطولات ماعليه إلا يذهب إلى مدرسة زهران، اما صاحب التاق أحمق والله مايستحق غير من يدعس على غاربه ” .
وأضاف أحدهم، أن الشاب لا ينتمي للقبيلة من الأساس قائلاً: ” انا استغرب من بعض الاشخاص هنّا قاعدين يجيبون سيره القبيله، هذا ماهو منّا وقبيله زهران تترفع عن هذي الاشكال، واي احد يجيب طاري القبيله بسوء بسبب هذا التافهه ، انت خصمنّا قوم يتقابل المُتخاصمون ” .
وانتشرت انباء، تفيذ بإلقاء الشرطة القبض على صاحب المقطع، إلا أنها لم يتم تأكيده حتى الآن.
الواقع[ عدد التعليقات: 5580 ] نشر منذ 4 ساعات
نتمنى كذلك استدعاء والديه الذان ربوه على التحرش وقلة الحياء والتكبر على خلق الله
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6268 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الفيديو قديم اذا ماني غلطانة له سنة وسبق ان طلعوا هاشتاق بالقبض عليه وشكله نشروا المقطع مرة ثانية عشان يتم القبض وفيه امر من النيابة بالقبض عليه المشكلة انه هو مراهق والخادمة مرة كبيرة شباب هالوقت غارقين بالمعاصي والمحرمات مع المجاهرة فيها الله يكفينا جيل هالوقت
زول مقيم في السعودية[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا، ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان! قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه » [متفق عليه].
معلمة[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 1 ساعة
قرف الله يقطع نسلك ونسل أشكالك
الله لايبلانا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22605 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا يجب معاقبته وكل منهو على شاكلته