تحرش شاب بخادمته يشعل النار بقلوب المواطنين.. ومطالبات بالقبض عليه

نايف السالم(صدى):

أثار مقطع فيديو، نشره أحد المواطنين على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب شديدة من النشطاء، الذين طالبوا بالقبض عليه ومحاسبته.

وبدأ الأمر عندما نشر الشاب سامي الزهراني، مقطع فيديو أثناء تحرشه بخادمته المنزلية، على موقع ” سناب شات ” ، ما أدى إلى اندلاع موجة الغضب هذه، حيث طالب النشطاء بالقبض عليه.

وعبر وسم ” نطالب بالقبض على سامي الزهراني ” ، جاءت تعليقات نشطاء موقع ” تويتر ” ، مطالبة بمحاسبته والقبض عليه، وتجنيده إجبارياً.

وقال أحد المغردين: ” نحن نحتاج هيكله كامله لبعض العقول وكيفية تفكيرها.. نحن إلي خلينا هالاشكال تصبح مشاهير ولو لفتره مؤقته.. سيقبضون عليه الرجال وخله تنفعه المشاهدات ..اللهم اننا براء من هالسفهاء وفعايلهم ” .

ودافع أحد النشطاء عن قبيلة زهران التي ينتمي إليها الشاب، قائلاً :” الرديئ المنحط الذي تنازل عن رجولته لا يمثل زهران ف زهران قبيله تنحط على الجرح يبرا وهي غنيه عن التعريف وهي تضرب بها الأمثال في الجود والكرم والشجاعه وعزة النفس ” .

كما قال أحد المغردين :” أولاً يجب أن نعرف زهران الشجعان وتاريخ زهران الحافل بالبطولات ثم من بعد ذالك نتحدث، زهران لا يمثلهم منحل زهران قمة في الشموخ، من أراد أن يتعلم البطولات ماعليه إلا يذهب إلى مدرسة زهران، اما صاحب التاق أحمق والله مايستحق غير من يدعس على غاربه ” .

وأضاف أحدهم، أن الشاب لا ينتمي للقبيلة من الأساس قائلاً: ” انا استغرب من بعض الاشخاص هنّا قاعدين يجيبون سيره القبيله، هذا ماهو منّا وقبيله زهران تترفع عن هذي الاشكال، واي احد يجيب طاري القبيله بسوء بسبب هذا التافهه ، انت خصمنّا قوم يتقابل المُتخاصمون ” .

وانتشرت انباء، تفيذ بإلقاء الشرطة القبض على صاحب المقطع، إلا أنها لم يتم تأكيده حتى الآن.