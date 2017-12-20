بالفيديو.. آخر ظهور للقاضي محمد الجيراني الذي قتله خاطفوه بالعوامية
أعاد ناشطون نشر مقطع فيديو لآخر ظهور رجل الدين والقاضي الشيعي، محمد الجيراني، الذي عثرت الجهات الأمنية على جثته أمس الثلاثاء، بعدما قام خاطفيه بقتله ودفنه في موقع ببلدة العوامية بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية.
وجاء أخر ظهور للقاضي الجيراني في أكتوبر من العام الماضي على قناة إم بي سي، متحدثًا عن عدة قضايا سياسية ودينية واجتماعية قبل أن يختطف من أمام منزله في ديسمبر من العام 2016 ذاته.
كما تحدث الجيراني عن محاولات الاعتداءات التي تعرض لها في الماضي على خلفية مواقفه السياسية والدينية التي وصفها بأنها “ ضد الفتنة ” التي تحاول خلايا مسلحة وممولة من خارج السعودية إشعالها في المملكة.
وقال الجيراني خلال اللقاء، إنه اتخذ مواقفه بكل “ قناعة شرعية وقناعة وطنية ” ، مشيراً إلى إحراق منزله وسيارته في حوادث اعتداء تعرض لها وتستهدف إرهابه وتخويفه وبعث رسالة مماثلة لكل من يقف مع الدولة على حد وصفه.
وكان الشيخ محمد عبد الله الجيراني الذي يعمل قاضيًا لدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف، قد اختطف من أمام منزله ببلدة تاروت في المنطقة الشرقية في 13 ديسمبر من العام الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين، وعثرت الجهات الأمنية أمس خلال مداهمة مكان اختفاء المطلوب الأمني سلمان الفرج .
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الشيخ محمد الجيراني لـ #بالمختصر : أُحرقت ممتلكاتي ثلاث مرات بناءً على موقفي تجاه مفتنون أرادوا تدمير الأمن والإعتداء على المواطنين pic.twitter.com/eAexCEAOgF
— MBC أخبار (@MBC24News) December 16, 2016
الضرب بيد من فولاذ[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 4 ساعات
هذول مثل الحوثيين بالضبظ…فلماذا السكوت على جرائمهم
هم ليسوا ارجل منا حتى يعبثوا ببلدنا دون حسيب ولا رقيب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 4 ساعات
روافض ارهابيين خونة
ااااااا[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
سنه وشيعه اخوان
مسلمين كلهم يشهدون بان لا اله الا الله
محمد رسول الله
اما الارهابيه الله يبدهم من الارض ويحرقهم
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1419 ] نشر منذ 28 دقيقة
رحمه الله تعالى