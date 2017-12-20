” الحسيني ” يكشف سبب اغتيال الشهيد الجيراني

نايف السالم(صدى):

قدم الدكتور محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي، التعازي إلى الأمتين العربية والإسلامية في الشهيد القاضي الشيخ محمد الجيراني، اليوم الأربعاء.

ووجه الأمين العام للمجلس تهمة اغتيال الشهيد لإرهابيي ولاية الفقيه الإيراني الخامنئي بعد خطفه في محافظة القطيف؛ بسبب مواقفه الجريئة الرافضة لبدعة ولاية الفقيه الإيراني الخامنئي.

وأكد ” الحسيني ” أن مواقف الشهيد الشيخ الجيراني خير دليل على قناعات المملكة خصوصا والعرب عموما، برفض الهيمنة والنفوذ الإيرانيين عليهم.

إقرأ أيضا: