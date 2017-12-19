  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الجهات الأمنية تعثر على جثة القاضي ” الجيراني ” المُختطف بالقطيف

الجهات الأمنية تعثر على جثة القاضي ” الجيراني ” المُختطف بالقطيف

الجهات الأمنية تعثر على جثة القاضي ” الجيراني ” المُختطف بالقطيف
خالد الضبيبي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية على جثة القاضي في دائرة الاوقاف والمواريث بالقطيف محمد الجيراني ، الذي اختطف العام الماضي في العوامية بمحافظة القطيف ، اليوم الثلاثاء .

ووفقًا لما ذكرته مصادر ، فقد تم العثور على جثة ” الجيراني ” مدفونة في بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية ، وجاء ذلك خلال مداهمات الجهات الامنية لمقر سلمان الفرج المطلوب إحضاره ، والذي قُتل في تبادل لإطلاق ناري مع رجال الأمن .

يذكر أن القاضي ” الجيراني ” قد اختطف من أمام منزله ببلدة تاروت العام الماضي ، حيث نجحت القوات الأمنية في القبض على ثلاثة ممن تورطوا فب عملية الخطف ولم يتم العثور عليه منذ ذلك الوقت .

 


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 13 دقيقة

مقتول ،، لاحول ولاقوة إلا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *