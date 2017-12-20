تفاصيل جديدة حول اختطاف القاضي ” محمد الجيراني ” بالقطيف

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر، عن تفاصيل جديدة في حادث اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف ” محمد الجيراني ” ، الذي اختطف صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 ربيع الأول لعام 1438هـ، من قبل مجموعة ملثمة.

وأوضحت المصادر، أنه تم اختطافه أثناء خروجه من منزله بجزيرة تاروت التابعة لمحافظة القطيف في نحو الساعة الـ 9 صباح الثلاثاء، حيث حاول مقاومة المجموعة الملثمة التي اختطفته، إلا أنهم اقتادوه للمركبة، على الرغم من محاولة زوجته مساعدته، إلا أنها لم تستطع.

وأكدت المصادر أن المركبة التي اختطفت الشيخ ” الجيراني ” جيب لون أبيض، ولكن لم يتم تحديد نوع المركبة، فيما تم العثور على حذائه والمشلح الذي كان يرتديه في موقع الحدث.