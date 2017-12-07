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إعلان كأس الخليج في الكويت تُشعل مواقع التواصل

إعلان كأس الخليج في الكويت تُشعل مواقع التواصل
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، خبر نقل فعاليات كأس الخليج إلى الكويت بدلًا من قطر، بحالة من السعادة بين متابعي كرة القدم .

وتصدر هاشتاق ” #كاس الخليج في_الكويت ” قائمة الأكثر تداولًا على ” تويتر ” ، بعد تفاعل الآلاف معه خلال وقت قصير للغاية، من أجل المباركة للكويت على رفع الإيقاف الدولي عنها واستضافة ” خليجي 23 ” .

وكان من المقرر أن تقام منافسات البطولة الخليجية المقبلة في قطر، قبل أن تقرر الكويت استضافتها عقب إعلان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، أمس الأربعاء رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي بعد ساعات من وصوله إلى الكويت.

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