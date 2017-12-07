الكويت تستضيف دورة الخليج لكرة القدم بدلًا من قطر

ماجد محمد(صدى):

أفادت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل، بأن دولة الكويت ستستضيف دورة الخليج لكرة القدم بدلاً من قطر وذلك باتفاق سعودي كويتي.

وكان من المقرر أن تقام منافسات البطولة الخليجية المقبلة في قطر، قبل أن تقرر الكويت استضافتها عقب إعلان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، أمس الأربعاء رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي بعد ساعات من وصوله إلى الكويت.