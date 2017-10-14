القبض على السيدة حارقة زوجها بالزيت المغلي

محمد بن طحيطح (صدى):

ألقت شرطة بيشة القبض على الزوجة ساكبت الزيت على زوجها، مما تسبب في حرق جسده، وذلك نتيجة خلافات عائلية.

وتداول نشطاء خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر الزوج بعد إصابته بحروق.

ونقل الزوج إلى مستشفي تثليث العام الخميس إثر سكب زيت حار عليه من زوجته نتيجة خلافات عائلية، وتم التعامل مع الحالة الطارئة حسب البروتكول الطبي المتبع واستكملت الإجراءات اللازمة وتم التحويل فورا.

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