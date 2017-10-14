القبض على السيدة حارقة زوجها بالزيت المغلي
ألقت شرطة بيشة القبض على الزوجة ساكبت الزيت على زوجها، مما تسبب في حرق جسده، وذلك نتيجة خلافات عائلية.
وتداول نشطاء خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر الزوج بعد إصابته بحروق.
ونقل الزوج إلى مستشفي تثليث العام الخميس إثر سكب زيت حار عليه من زوجته نتيجة خلافات عائلية، وتم التعامل مع الحالة الطارئة حسب البروتكول الطبي المتبع واستكملت الإجراءات اللازمة وتم التحويل فورا.
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M-512[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 4 ساعات
لو انها طلبت منه الطلاق ولا خلعته باالمحكمة يوم خانها افضل من انها تورط نفسها وتسكب عليه الزيت الحار ، انا ماألومها ابد بس ماتوصل كذا ماتستاهل لو انها خلعته كان افضل لها لكن الحين هي ورطت نفسها بشئ كايد قمة الغباء منها.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 3 ساعات
علي حريم الجنوب اشرف منك
و ارجل منك يل تركي
رعد ***[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 3 ساعات
صبر النساء على اغلبية الرجال اشبههُ بصبر الجمال تنتقم لنفسها ولوبعد حين وما يظعف حيلة النساء لعدم قبول الدعوى بيومها تأخر المواعيد من غليان الانسان تجاه خصمه ويحدث مايحدث
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13476 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ما عرفنا سبب حرقها لزوجها
يجوز عندها اسباب غير زواجه بواحده اخرى
ابومشهور[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
حضر اللي القاضي يبكي ويصرخ
يشتكي من فقاء عينه
قال القاضي
تريثوا قد يدخل الان علينا
من فقأت كلتا عيناه
الفائدة من هذا
قد نعلم في مابعد من الطرف الثاني
مايجعنا نتفهم ماحدث
وقد يكون الاخر في حال اسوء منه
اذا اردت السلامه في كل الامور
ايك والعجله فأنها ام الندامه
وهي عمياء لا تبصر
الحكمه كل الحكمه
في التريث وبعد النظر
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 59 دقيقة
اولا هو مرخي الحبل من اول الرجال قوامون على النساءبمافضل الله بعضهم على بعض ليش الغيرة هذا لو توفى هذا الرجل ما بتزوج هنا الكلام بتحرم نفسها على شانه اعرف زوجين كان فى اجمل محبة بينهم كنت اقول الله يكفيهم شر العين والحسد سوالف الناس بهم ولما توفى كملت العدة بعدها اسبوع وهي متزوجة
مرسيدس[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 56 دقيقة
عشان تزوج عليك يا خرشه هههههخ ليتك يا القرني ياقاهرهم بداله
حسون[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 49 دقيقة
مبين انها منكده عليه عيشته.. عشان كذا تزوج ..
حسون[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 46 دقيقة
مبين انها منكده عليه عيشته.. عشان كذا تزوج ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5284 ] نشر منذ 40 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله المستعان سبحانه . والحمد لله إنه ما مات .
همس~[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 39 دقيقة
زوجته ذي غداره ؛
عطته بالزيت من ظهره ؛؛
لو انها بطله كان عطته فيس تو فيس 🙈 ~
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5284 ] نشر منذ 27 دقيقة
صحيح كلامك يخيتي همس~ . زوجته ذي غداره حسبي الله علاها .😠.
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 11 دقيقة
انه الظلم الفاحش وليس الزواج فقط وبكره تاتي الاخبار ولا الزواج براي عادي فكة منه ومن قرفه واوامره تعيش هي واولادها عيش.رغيد وهو الله لايرده بس هناك ظلم عظيم سوى مادي اوتعدي عليها او بهتان وووغيرذلك الله ينصر كل مظلوم