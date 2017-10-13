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  3. امرأة تنتقم من زوجها لزواجه عليها بسكب زيت مغلي على جسده
  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

امرأة تنتقم من زوجها لزواجه عليها بسكب زيت مغلي على جسده

امرأة تنتقم من زوجها لزواجه عليها بسكب زيت مغلي على جسده
محمد بن طحيطح(صدى):

تملك الغضب من امرأة في محافظة تثليث بمنطقة عسير، وأسكبت زيتاً مغلياً على جسد زوجها أصابه بحروق متفرقة في جسده، بسبب زواجه عليها.

واستقبل مستشفى تثليث المواطن ونقله، بعد اتخاذ إجراءات طبية أولية، إلى مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، لاستكمال إجراءات العلاج.

ويتلقى المريض العلاج في المستشفى في وحدة متخصصة بعلاج الحروق، وهو في حالة صحية مستقرة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحية في محافظة بيشة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3008 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
اللهم اصلح الحال والاحول

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين

خبلة خربت بيتها اذا تزوج أحفظي بيتك وزوجك شرع الله الحين راح يطلقك

[ عدد التعليقات: 3008 ] نشر منذ 2 ساعتين

وصلني مقطعين والله انه يحزن
ظهره محروق بالزيت
كان راحت لبيت اهلها احسن من الاجرام

[ عدد التعليقات: 2286 ] نشر منذ 1 ساعة

خبلة ما كان يستاهل اخلعية او حتي اطلبي الطلاق بس الغيرة اه منها

[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 1 ساعة

لاتفهمون غلط بس تمزح معه دعااابه قبل الزواج هههههه عملت له تقشير كيميائي عشان العروس تشوف حلو وبشرته ناعمه هههههه

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