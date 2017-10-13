امرأة تنتقم من زوجها لزواجه عليها بسكب زيت مغلي على جسده

محمد بن طحيطح(صدى):

تملك الغضب من امرأة في محافظة تثليث بمنطقة عسير، وأسكبت زيتاً مغلياً على جسد زوجها أصابه بحروق متفرقة في جسده، بسبب زواجه عليها.

واستقبل مستشفى تثليث المواطن ونقله، بعد اتخاذ إجراءات طبية أولية، إلى مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، لاستكمال إجراءات العلاج.

ويتلقى المريض العلاج في المستشفى في وحدة متخصصة بعلاج الحروق، وهو في حالة صحية مستقرة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحية في محافظة بيشة.