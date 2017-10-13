صحة بيشة تكشف تفاصيل فيديو حرق مواطن

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت صحة بيشة عن تفاصيل مقاطع فيديو تم تداولها عبر قنوات التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه تعرّض مواطن بمحافظة تثليث، لاعتداء من زوجته، بعد أن سكبت زيتاً مغلياً على أجزاء من جسمه، بحسب ما أفاد الزوج.

وقال المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي إن المصاب الذي ظهر من خلال المقطع المصور، حضر إلى مستشفى تثليث العام يوم أمس الخميس، إثر سكب زيت حار عليه من زوجته نتيجة خلافات عائلية، وقد تم التعامل مع الحالة الطارئة حسب البروتوكول الطبي المتبع، مؤكداً استكمال الإجراءات اللازمة وتم التحويل فوراً حيث وصلت الحالة أمس الخميس، عند الساعة 2 ظهراً، إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، والحروق من الدرجة الثالثة.

وأوضح الغامدي إلى أن المريض منوم حالياً في وحدة الحروق، وحالته مستقرة ولله الحمد، وقد عُمِل له اللازم بما في ذلك الاستشارات النفسية والاجتماعية.

وبيّن أن المريض يعاني من مرض نفسي أما فيما يخص من قام بالتصوير داخل مستشفى تثليث، فتم الرفع عنه للشرطة لإحالته للنيابة العامة.