صحة بيشة تكشف تفاصيل فيديو حرق مواطن
كشفت صحة بيشة عن تفاصيل مقاطع فيديو تم تداولها عبر قنوات التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه تعرّض مواطن بمحافظة تثليث، لاعتداء من زوجته، بعد أن سكبت زيتاً مغلياً على أجزاء من جسمه، بحسب ما أفاد الزوج.
وقال المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي إن المصاب الذي ظهر من خلال المقطع المصور، حضر إلى مستشفى تثليث العام يوم أمس الخميس، إثر سكب زيت حار عليه من زوجته نتيجة خلافات عائلية، وقد تم التعامل مع الحالة الطارئة حسب البروتوكول الطبي المتبع، مؤكداً استكمال الإجراءات اللازمة وتم التحويل فوراً حيث وصلت الحالة أمس الخميس، عند الساعة 2 ظهراً، إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، والحروق من الدرجة الثالثة.
وأوضح الغامدي إلى أن المريض منوم حالياً في وحدة الحروق، وحالته مستقرة ولله الحمد، وقد عُمِل له اللازم بما في ذلك الاستشارات النفسية والاجتماعية.
وبيّن أن المريض يعاني من مرض نفسي أما فيما يخص من قام بالتصوير داخل مستشفى تثليث، فتم الرفع عنه للشرطة لإحالته للنيابة العامة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20730 ] نشر منذ 1 ساعة
يجي يوم من الآيام وتشاهدون الرجاجيل يطالبون بالمساواه مع النساء
كل شي بيصير عكسي
وأذكركم🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20029 ] نشر منذ 1 ساعة
تعوذ من الشيطان يا القرني
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20029 ] نشر منذ 1 ساعة
على زوالالله العدوا ليش تحرقين شيبتك يختي خليه يتزوج ليته ما يعود
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35634 ] نشر منذ 60 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5248 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . وش بـاقـي بـعد . ؟؟.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 648 ] نشر منذ 23 دقيقة
انصح الازواج بارتداء الجاكيت الواقي من الرصاص والحروق قبل دخول المنزل بدلا من الفنيله والسروال
وقبل النوم مباشرة بجوار المحروسه استودع الله نفسك وبشرتك والله الحامي ، ، ،
ابو مهند[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله كبر عليها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5248 ] نشر منذ 9 دقائق
صحيح كلامك يخوي نهار السلام ولازم يكتب وصيته بعد .
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ويــن كِــنا وويــن صــرنا يـانـاس .
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كِــنا مــن أحســن ألــناس .
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وصــرنا أليــوم مالــنا قيــمه ولاســـــــــــــــــــاس .😢.