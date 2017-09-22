بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب أب لابنه في مكة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو جديدة، لواقعة تعذيب أب لنجله بطريقة وحشيه في مكة المكرمة.
وظهرت بالفيدوهات الجديدة الأب وهو يقود ابنه بطريقة غير آدمية، حيث اقتاده من ملابسه، وأخذ يعنفه طوال الطريق.
أكد المتحدث لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تجري تنسيقا لاتخاذ اللازم حيال مقطع فيديو متداول لأب يعذب ابنه في محافظة مكة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص قيام الأب بتوجيه لكمات لابنه والاعتداء عليه بالضرب بـ ” كريك ” ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة وتلطخ رأسه ووجهه بالدماء التى سالت على ملابسه أيضاَ ثم اصطحبه إلى منزل وقاده داخله وأغلق الباب.
وأثار الفيديو استهجان المغردين وطالبوا بمحاسبة الأب وفق الإجراءات القانون.
وذكر المتحدث في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء الخميس: ” يجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ” .
فيما أفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي أن شرطة العاصمة المقدسة تمكنت من ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف ابنه المريض ويجبره على الأعمال الشاقة.
وقال القرشي أنه بعد تحليل المقطع المتداول تم التوصل لذلك الشخص بعد تحديد هويته، حيث اتضح أنه مواطن مسن وأن ابنه يعاني من اعتلال نفسي، مضيفاً أنه تم ضبطه وإحضاره مع ابنه لمركز الشرطة المختص.
وأوضح أن الابن أحيل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الكاملة له، كما تمت إحالة ملف القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وفق التعليمات .
من جانبها سلطت ” صدى ” الضوء على الواقعة، التي أثارت حفيظة المواطنين، وتحتفظ ” صدى ” باسم الأب.
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أب يعذب ابنه بالكريك في مكة.. والعمل تعلق على الواقعة (فيديو)
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمك ي ي يبه
جعلك في جناااات النعيم
ماأعرف أنه مد يده علي أبد
باالعكس كان الي يشوفنا ميقول هذا أب وولده
يسمعون ضحكاتنا من الشارع
ولا طفشت ف المدرسة اتصل به من تلفون وكيل المدرسة ويجي ياخذني ونتمشى وندخن وضحك سوالف
كانت الناس تستغرب مننا
بس الوالده كانت شوي حريصة علي
الله يهدي كل أب لعياله🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34213 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
مرسيدس[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه والله لغلط الاب سوف اخبركم بقصه طريفه حدثت لاحد الأصحاب سابقا أي طلب من ابنه ان يحصر عشاء له ولعائلته فالولد ذهب هو وابن عمه إلى السوق وتتعشوا ونسي أهله ماجاب لهم عشى فحضر بعد اربع ساعات ما جعل الاب ان يبرح ولده ضرب مبرحا فنام على إثرها خارج المنزل متأثر بإصابات خفيفه ومتوسطه ولم يكن وقتها في هلال احمر لمساعدة الجرحى من سوء المعاملة ولا خدمه اجتماعيه حتى ولي أمر الطالب يقول للمعلم خذ الحم واعطيني العضم على بالهم الظرب ياتي بثماره بسبب سوء تصرف الابن هذى الموضوع له ٣٠سنه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 56 دقيقة
بيض الله وجهك يا من بلغت وسعيت لرفع هذة البلوى عن شخص عاجز
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19600 ] نشر منذ 55 دقيقة
ذكرتني بتعبير ناصر القصبي ف طاش
بوم قام يعبر عن الرحلة العائلية
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 52 دقيقة
وانت بدال ما تصور وتنشر جالس تتفرج وتشرح وشايفة بلكريك يعطي علي رأس المسكين وانت داخل الكندشن
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3861 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله المستعان . وإن شاء الله يشفي الولد .
مرسيدس[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 44 دقيقة
اسوء شي في الحياه إهانة الابن قدام الناس انا مستحيل امد ايدي على أطفالي اعلمهم وادبهم واصاحبهم واذا غلط أحدهم اوجهه للصواب اخليهم قريبين لقلبي واخاويهم في حياتهم واجعلهم يعتمدون على انفسهم نصيحه لله من محب علموا اولادكم انتم فهم عقول عضيمه سوف تنير لكم الطريق مستقبلا عندما تكونوا قد كبرتم وأصبحتم عاجزين فهم مصباحكم وهم عصاكم التي تتكؤن عليها الظرب يولد التعنت والعصيان والعقوق او يدمر شخصية الابن عافانا الله واياكم
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5549 ] نشر منذ 39 دقيقة
شكل الولد فيه مرض نفسي او تخلف لانه اللي بعمره يدافع عن نفسه على الاقل يهرب من ابوه لانه ما شاء الله طول ابوه اغلب حالات العنف هي من اقرب الناس للضحية وخاصة الاب ان شاء الله المسؤولين ما يقصرون معه
المر[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 20 دقيقة
نصيحه يااخوان لاحد يضرب عياله يسبب الم ويمرض عشان ينفعون ااهلهم وانفسهم بالحسني والتشجيع والكلام الطيب والمدح هواللي يعطيهم دفع معنوي وراحه نفسيه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4677 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه😢حتى لو احتفظتو بآسم الآب فعله هو الاساس وياخسته من فعل تجاه ابن مريض وين الرحمه💔لله المشتكى ونسآله صلاح الاحوال
المر[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 17 دقيقة
قيل سنين طويله واخد يضرب عياله امهم متوفيه كلهم مرضي نفسيين قاسي معهم خاصه الصغار الضرب مايطاع الامعقدين مرضي اللي يلطف بعباده
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4677 ] نشر منذ 14 دقيقة
ولعل من اوصله لها الاعتلال النفسي؟ هو ابوه وافعاله لا حول ولاقوه الا بالله الله يصلح احوالهم واحوال المسلمين آجمعين