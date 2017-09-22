بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب أب لابنه في مكة

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو جديدة، لواقعة تعذيب أب لنجله بطريقة وحشيه في مكة المكرمة.

وظهرت بالفيدوهات الجديدة الأب وهو يقود ابنه بطريقة غير آدمية، حيث اقتاده من ملابسه، وأخذ يعنفه طوال الطريق.

أكد المتحدث لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تجري تنسيقا لاتخاذ اللازم حيال مقطع فيديو متداول لأب يعذب ابنه في محافظة مكة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص قيام الأب بتوجيه لكمات لابنه والاعتداء عليه بالضرب بـ ” كريك ” ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة وتلطخ رأسه ووجهه بالدماء التى سالت على ملابسه أيضاَ ثم اصطحبه إلى منزل وقاده داخله وأغلق الباب.

وأثار الفيديو استهجان المغردين وطالبوا بمحاسبة الأب وفق الإجراءات القانون.

وذكر المتحدث في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء الخميس: ” يجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ” .

فيما أفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي أن شرطة العاصمة المقدسة تمكنت من ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف ابنه المريض ويجبره على الأعمال الشاقة.

وقال القرشي أنه بعد تحليل المقطع المتداول تم التوصل لذلك الشخص بعد تحديد هويته، حيث اتضح أنه مواطن مسن وأن ابنه يعاني من اعتلال نفسي، مضيفاً أنه تم ضبطه وإحضاره مع ابنه لمركز الشرطة المختص.

وأوضح أن الابن أحيل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الكاملة له، كما تمت إحالة ملف القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وفق التعليمات .

من جانبها سلطت ” صدى ” الضوء على الواقعة، التي أثارت حفيظة المواطنين، وتحتفظ ” صدى ” باسم الأب.





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