⁠⁠⁠⁠⁠أب يعذب ابنه بالكريك في مكة.. والعمل تعلق على الواقعة (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تجري تنسيقا لاتخاذ اللازم حيال مقطع فيديو متداول لأب يعذب ابنه في محافظة مكة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص قيام الأب بتوجيه لكمات لابنه والاعتداء عليه بالضرب بـ ” كريك ” ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة وتلطخ رأسه ووجهه بالدماء التى سالت على ملابسه أيضاَ ثم اصطحبه إلى منزل وقاده داخله وأغلق الباب.

وأثار الفيديو استهجان المغردين وطالبوا بمحاسبة الأب وفق الإجراءات القانون.

وذكر المتحدث في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء الخميس: ” يجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ” .