أب يعذب ابنه بالكريك في مكة.. والعمل تعلق على الواقعة (فيديو)
أكد المتحدث لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تجري تنسيقا لاتخاذ اللازم حيال مقطع فيديو متداول لأب يعذب ابنه في محافظة مكة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص قيام الأب بتوجيه لكمات لابنه والاعتداء عليه بالضرب بـ ” كريك ” ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة وتلطخ رأسه ووجهه بالدماء التى سالت على ملابسه أيضاَ ثم اصطحبه إلى منزل وقاده داخله وأغلق الباب.
وأثار الفيديو استهجان المغردين وطالبوا بمحاسبة الأب وفق الإجراءات القانون.
وذكر المتحدث في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء الخميس: ” يجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ” .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19576 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايوفقه من أب
ويجيني واحد طالع بمقطع طويل عريض
يشتكي وينشر غسيييله للناس
عيالي وعيالي
وأنت سبب كل شي🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18847 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي ونعم الوكيل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18847 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19576 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحسبي بعد مره
كمليها ثلاث🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3820 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان . راح يلقى جزاه من الله يوم الحساب .
محايد[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ياللي صورت انك فعلت خير وخليت الحكومه ومن يهمها الامر يسارعون في هذا الموضوع
الله يوفقك ويسعدك دنيا وآخره
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 1 ساعة
وفي مكة بعد
الله لا يوفقة لا دنيا ولا اخرة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18847 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18847 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19576 ] نشر منذ 55 دقيقة
زيدي وحده علشان تصير وتر
معليه بستااهل من يتحسب عليه
للصبح🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18847 ] نشر منذ 47 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18847 ] نشر منذ 46 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18847 ] نشر منذ 46 دقيقة
السابعه عليك
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19576 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا خلاص🤗