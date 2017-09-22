شرطة مكة تضبط الرجل المعتدي على ابنه بالكريك

نايف السالم(صدى):

أفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي أن شرطة العاصمة المقدسة تمكنت من ضبط الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف ابنه المريض ويجبره على الأعمال الشاقة.

وقال القرشي أنه بعد تحليل المقطع المتداول تم التوصل لذلك الشخص بعد تحديد هويته، حيث اتضح أنه مواطن مسن وأن ابنه يعاني من اعتلال نفسي، مضيفاً أنه تم ضبطه وإحضاره مع ابنه لمركز الشرطة المختص.

وأوضح أن الابن أحيل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الكاملة له، كما تمت إحالة ملف القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وفق التعليمات .

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصاً يعتدي على ابنه المريض نفسياً بالضرب المبرح وإجباره على تنفيذ أعمال شاقة في موقع تحت البناء، في أحد الأحياء الشعبية في مكة المكرمة، فيما كان رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة سليمان الزايدي قد أكد في وقت سابق أن الجمعية تتابع الحالة، مشيراً إلى أنها كلفت محامياً برفع بلاغ بالحادثة لدى الجهات المعنية.

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