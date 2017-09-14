تكريم مواطن عثر على طفلة تائهة في منتزه بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم، المواطن محمد بن أحمد الزهراني، الذي عثر على طفلة تائهة بكورنيش جدة .

وأشاد سموه بالدور الإنساني الذي قام به الزهراني, مؤكداً شراكة المواطن والأمن في الحماية المجتمعية .

من جانبه عبر الزهراني عن بالغ شكره وامتنانه لسمو محافظ جدة على التكريم, واللفته الكريمة غير المستغربة على ولاة الأمر .

وتعود التفاصيل إلى قيام الزهراني بتقديم بلاغٍ لشرطة السلامة بالمحافظة عقب عثوره على الطفلة التائهة بكورنيش جدة البالغة من العمر ثلاث سنوات, حيث كانت برفقة عائلتها, إذ قام بنشر مقطع فيديو للطفلة تم تدواله في وسائل التواصل الاجتماعي, على إثره حضر والدها إلى شرطة السلامة, وجرى تسليمه الطفلة .

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