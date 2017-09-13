بالفيديو.. العثور على طفلة تركتها عائلتها في متنزه الشلال بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عثر المواطن محمد الزهراني، على طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف السنة مقابل متنزه الشلال على الكورنيش الجنوبي بجدة، في وقت مبكر من صباح اليوم، بعدما تركتها عائلتها وحدها وغادرت.

وقال المواطن: كنت في نزهة مع عائلتي، صباح اليوم، على الكورنيش الجنوبي من مدينة جدة، وتحديداً في الجهة المقابلة لمتنزه الشلال، وبعد الساعة السابعة كان الموقع يعج بالمتنزهين وبجوارنا عائلة، وكنا نشاهد الطفلة الصغيرة وكانوا يدعونها ” جوري ” .

وأضاف: في أثناء انشغالي بعائلتي وأطفالي شاهدنا الطفلة وحدها في الموقع، ولم نر أحداً من عائلتها، ونظراً لحرصي على سلامة الطفلة احتضنتها ووضعتها مع عائلتي، وانتظرنا لعل أحد أفراد عائلتها يأتي، ولكن مرت ساعتان دون أن يأتي أحدٌ، وحاولنا التواصل مع العائلات بجوارنا إلا أنهم أفادوا بأنهم لا يعرفون الطفلة.

وتابع: ذهبت بالطفلة إلى مركز شرطة السلامة، وأبلغت عن الطفلة ومكان العثور عليها، فسجّلت جميع معلوماتي وبياناتي من السجل المدني ورقم جوّالي ليتمكنوا من التواصل معي في حال سؤال عائلتها عنها.

