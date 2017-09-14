 محافظ جدة يقرر تكريم المواطن الذي عثر على طفلة الكورنيش التائهة - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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محافظ جدة يقرر تكريم المواطن الذي عثر على طفلة الكورنيش التائهة

محافظ جدة يقرر تكريم المواطن الذي عثر على طفلة الكورنيش التائهة
حمود العنزي(صدى):

 

أعلنت محافظة جدة، أن الأمير مشعل بن ماجد، قرر تكريم المواطن محمد قاحص الزهراني، الذي عثر على طفلة تائهة بمنطقة كورنيش جدة، اليوم الخميس.
وكان المواطن، قد بادر ببث فيديو، بعد عثوره على الطفلة، وبعد ذلك ذهب إلى مركز الشرطة، مبديا رغبته في استضافتها، ووقع محضرا بذلك، وبالفعل أخذها وضمها لأبنائه ورعاها حتى تواصل معه والدها، والتقاه، شاكرا له حسن رعايته للطفلة.

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