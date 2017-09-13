خبير أمني: المتفجرات المضبوطة تستطيع إحداث دمارا هائلا يصل إلى كيلومتر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد الخبير الأمني، المتخصص في علم الأدلة الجنائية، العميد متقاعد صالح زويد الغامدي، أن المتفجرات التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية مع الانتحاريين كان من الممكن أن تحدث دمارا هائلا في نطاق دائري تتجاوز مساحته نصف كيلومتر مربع.

وأوضح العميد الغامدي أن كمية المتفجرات بلغت 7 كيلوجرامات في كل حزام، مشيرا إلى أن المساحة الفراغية للمتفجرات تبلغ نحو كيلومتر دائري للحزامين، مشددا على أن الكمية المضبوطة تستطيع تدمير منطقة واسعة جدا، ويصعب حسابها بالمساحة بشكل دقيق بسبب عدم الكشف عن نوع المادة التفجيرية والمكان الذي كان يخطط الإرهابيان لتفجير نفسيهما به، فلو استخدمت في تفجير مبنى سكني سيكون الضرر ضخما وقد يكون سببا في انهياره بالكامل، وفقا لصحيفة عكاظ.

وتابع: ” العلم الاختصاصي للمتفجرات يشير إلى أن المساحة التدميرية التي تخلفها المتفجرات عادة تعتمد على المكان الذي يتم تفجير الانتحاري لنفسه حاملا المواد المتفجرة، وكميتها، وما إذا كان المكان مفتوحا أو مغلقا، إضافة إلى وجود مواد أخرى إما مشتعلة أو متفجرة قد تسهم في مضاعفة التفجير في المكان “.

وكان مصدر مسؤول أعلن أن رئاسة أمن الدولة تمكنت وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم ” داعش ” الإرهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة.

كما تمكنت رئاسة أمن الدولة من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة، وتم تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك.

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