تفاصيل جديدة بشأن الموقوفين في قضية الخلايا الاستخباراتية - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل جديدة بشأن الموقوفين في قضية الخلايا الاستخباراتية
كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل جديدة بشأن الموقوفين في قضية الخلايا الاستخباراتية والذين تم القبض عليهم مساء أمس الاثنين، موضحة أنهم حرضوا ضد المملكة ورموزها.
وأكدت المصادر، في تصريحات لقناة العربية، أن الموقوفون شاركوا في مؤتمرات وندوات مشبوهة، مشيرة إلى أنهم سبق وأن تم إيقافهم وتحذيرهم.
يذكر أن رئاسة أمن الدولة قد تمكنت من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة، وتم تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك.
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شطرطون[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 5 ساعات
سود الله وجيهكم وأخزاكم ياعملاء أعداء الإسلام والمسلمين والوطن يا مرتزقة يا خونة شكراً لأمن الدولة ولكل رجل أمن في هذا البلد.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12824 ] نشر منذ 4 ساعات
هؤلاء الخونه يجب التخلص منهم نهائي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 4 ساعات
بسطو المعادلة ياناس يبسط حلها
ناس تعمل لصالح مخابرات اجنبية او معادية
الحل
صلبهم اسبوع على مداخل المدن المقفوطين بها
حتى يتعض كل خسيس عميل ويعرف حل المعادلة دايركت بدون مدرس خصوصي بدون مراجعة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 ساعات
ذولي عبارة عن مما حين
خنث اسلام الاعتدال والوسطية
يبرأ الى الله من هذه الحثالة وامثالها
لعنهم الله ولعن كل من ناصرهم وتستر عليهم
وراء الشمس لا ردهم الله
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1953 ] نشر منذ 3 ساعات
لا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة , من يعمل ضد وطنه ومواطنيه ايا كانت الاسباب والمبررات في هذا الزمن الاغبر خدمة لدول معادية انما هو خائن لامته ووطنه يستحق الموت , اذا لم يستوعب هؤلاء الدرس القاسي من الاحداث التي مرت بالمطقة العربية على اثر الخريف العربي وكانت نتائجه خراب ودمار وقتل وتشريد فمتى يستوعبون اذا , ما اسعد العدو بكم ايها الحثالة فلو اجهد العدو نفسه الدهر كله لم يحقق ولا 1000000/1 مما تحقق له على ايديكم , قبحكم الله ورد كيدكم في نحوركم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشكالهم ابو يمن
اخزاهم الله
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 38 دقيقة
غيور
وهل غيرهم مأذينا بنقالة العرب
الواقع[ عدد التعليقات: 5126 ] نشر منذ 11 دقيقة
رصاصة في راس كل واحد بعد اخذ المعلومات وخل الدول الى أرسلتهم تسال عنهم اعطوهم باقي جثته العفنة ومعها سيدي اعترافاته