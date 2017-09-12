تفاصيل جديدة بشأن الموقوفين في قضية الخلايا الاستخباراتية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل جديدة بشأن الموقوفين في قضية الخلايا الاستخباراتية والذين تم القبض عليهم مساء أمس الاثنين، موضحة أنهم حرضوا ضد المملكة ورموزها.

وأكدت المصادر، في تصريحات لقناة العربية، أن الموقوفون شاركوا في مؤتمرات وندوات مشبوهة، مشيرة إلى أنهم سبق وأن تم إيقافهم وتحذيرهم.

يذكر أن رئاسة أمن الدولة قد تمكنت من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة، وتم تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك.

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