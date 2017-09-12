القبض علي سعوديين وأجانب يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

القبض علي سعوديين وأجانب يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة
صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.
وقد تم بفضل الله تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن ، وهم سعوديون وأجانب ، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك ، وسوف يعلن ما يستجد بهذا الصدد في حينه.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 50 دقيقة
كفو الله يبيض وجهك يا رجال الأمن
تكفى تكفي يا سيد محمد بن سلمان
سريع سريع قطعوا روس الكلاب
الخونة حثالت السعوديين
الله يحفظ السعوديه وشعبها
وحكامها وجنودها في كل القطاعات
مغرد[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 49 دقيقة
تاحمد لله شكرا لرجال الا من ضؤيه للارها بيين استبقيه تحسب لرجال الا من الله يقويهم وللا سف سعوديين يخونون بلدهم