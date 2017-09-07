شاب يخترع ملابس تنمو مع الطفل - صحيفة صدى الالكترونية

شاب يخترع ملابس تنمو مع الطفل
اخترع شاب يدعى ” رايان ياسين ” ، وهو خريج الكلية الملكية للفنون، يبلغ من العمر 24 عاما؛ مجموعة ملابسه تسمى ” بيتي بلي ” ، وهى تتوسع مع جسم الطفل الذي يرتديها وحاز بسببها على جائزة ” جيمس دايسون ” .
ومع التصميمات التي توصل إليها مخترع شاب، يمكن للملابس أن تبقى لأطول فترة مع الطفل، بحيث لا تحتاج إلى رميها كل من مرة أو استبداله بجديد نظراً للتغير السريع في طول وبنية الأطفال الجسمانية كما توفر الأرهاق المادي للأسرة حيث تصل تكلف زي الأطفال في بريطانيا إلى ألفي جنيه إسترليني في السنة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33648 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب ..
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 28 دقيقة
ابو محمد
مساك الله بالخير ياغالي
طمنا عليك ان شاءالله وصلت
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بالنسبه للموضوع
عجبني فكر المخترع جدا ممتاز
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2163 ] نشر منذ 19 دقيقة
يمكن ملابس مطاط