شاب يخترع ملابس تنمو مع الطفل - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اخترع شاب يدعى ” رايان ياسين ” ، وهو خريج الكلية الملكية للفنون، يبلغ من العمر 24 عاما؛ مجموعة ملابسه تسمى ” بيتي بلي ” ، وهى تتوسع مع جسم الطفل الذي يرتديها وحاز بسببها على جائزة ” جيمس دايسون ” .

ومع التصميمات التي توصل إليها مخترع شاب، يمكن للملابس أن تبقى لأطول فترة مع الطفل، بحيث لا تحتاج إلى رميها كل من مرة أو استبداله بجديد نظراً للتغير السريع في طول وبنية الأطفال الجسمانية كما توفر الأرهاق المادي للأسرة حيث تصل تكلف زي الأطفال في بريطانيا إلى ألفي جنيه إسترليني في السنة.