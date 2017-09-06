 طالع البر لحاله ومونس على نفسه - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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طالع البر لحاله ومونس على نفسه




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 10 ساعات

هههههههههه لله درك ليتي خوي لك ,, انا اشهد انها وناسه وفلة حجاج ,,

[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 4 ساعات

ماناقصك في رحلتك هذي إلا ثلاثه ، راعي الددسن وابو تركي وابو محمد ,,

,, وناسه ورواقه تحت ظل هذه الطلحه ,, آخر مزاج ، ومثل ماذكرت ، مااحلى منها إلا جنات النعيم ,,

,, موفق خير اخوي في حلك وترحالك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههههه
صح لسانك

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