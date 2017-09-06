طالع البر لحاله ومونس على نفسه - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 7
سبتمبر
هههههههههه لله درك ليتي خوي لك ,, انا اشهد انها وناسه وفلة حجاج ,,
ماناقصك في رحلتك هذي إلا ثلاثه ، راعي الددسن وابو تركي وابو محمد ,,
,, وناسه ورواقه تحت ظل هذه الطلحه ,, آخر مزاج ، ومثل ماذكرت ، مااحلى منها إلا جنات النعيم ,,
,, موفق خير اخوي في حلك وترحالك ,, آمين ,,
ههههههههههههههههههههههه
صح لسانك
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههه لله درك ليتي خوي لك ,, انا اشهد انها وناسه وفلة حجاج ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 4 ساعات
ماناقصك في رحلتك هذي إلا ثلاثه ، راعي الددسن وابو تركي وابو محمد ,,
,, وناسه ورواقه تحت ظل هذه الطلحه ,, آخر مزاج ، ومثل ماذكرت ، مااحلى منها إلا جنات النعيم ,,
,, موفق خير اخوي في حلك وترحالك ,, آمين ,,
جلنط مصدي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههه
صح لسانك