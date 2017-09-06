رجل يحفر بركة في قريته منذ 27 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

كثير من القرى في بعض الدول تعاني من مشاكل في المياه دون وجود حل لها، وفي هذه القصة نرصد مأساة رجل هندي أمضى 27 عاما من حياته يحفر بركة على أمل حل مشكلة نقص المياه التي تعاني منها قريته منذ زمن طويل، وقرر أن يحفر بيديه العاريتين بركة لتجميع مياه الأمطار لسد العجز الكبير في المياه، وكان شيام لال (42 عاماً) قد عرض فكرة حفر بركة في قرية ساجا باهاد، وهو بعمر 15 عاماً فقط، وبدلاً من أن يتطوع سكان القرية لمساعدته، راحوا يسخرون من الفكرة.

لكن ذلك لم يثن الشاب عن عزمه على حفر البركة، وبدأ العمل لوحده على هذا المشروع، والذي تطلب إنجازه نحو 27 عاما بحسب موقع أوديتي سنترال. لكنه بات اليوم يعتبر بطلاً في قريته، فالحفرة الصغيرة التي بدأ بحفرها قبل أكثر من ربع قرن، تحولت إلى بركة كبيرة تمتلئ بالماء، وتصل مساحتها إلى نحو 1 هكتار، وبعمق 15 قدماً، وتؤمن المياه اللازمة لجميع أبناء القرية، ما دفع السلطات في مقاطعة ” ماهندراغاره ” إلى الاعتراف أخيراً بإنجازه الكبير وتكريمه بجائزة مالية مقدارها 156 دولارا.