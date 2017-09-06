قضية الطفل المعنف تتفاعل ومحافظ صبيا يزوره و " العمل " تتابع حالته - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

زار محافظ صبيا ” علي بن موسى زعلة ” برفقه الملازم أول أمير الغامدي من شرطة المحافظة وشيخ قرية جخيرة علي بن حسين الذروي اليوم الأربعاء الطفل المعنف من بعض أقاربه والمنوم حالياً بمستشفى صبيا العام للاطمئنان على حالته الصحية .

وأشاد المحافظ بتفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والتي كلفت مندوبين من وحدة الحماية للإنتقال للمستشفى ومقابلة الطفل ووالدته لدراسة وضعهما تمهيداً لتقديم الدعم والرعاية اللازمة .

وكانت ” صدى ” قد تابعت القضية منذ الاعتداء على الطفل بصبيا ، واهتمت وزارة العمل بالحالة .

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