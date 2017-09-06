⁠⁠⁠⁠⁠العمل: نتابع الحالة الصحية للطفل المعنّف على يد أخواله - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أكد خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، أن وحدة الحماية الاجتماعية بجازان تتابع الحالة الصحية للطفل المعنّف على يد أخواله، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام الحماية من الإيذاء بحق المعنّفين.

وكانت شرطة محافظة صبيا تلقت بلاغاً من المناوب بمستشفى المحافظة، بوصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرُّضه للضرب، وفور تلقي البلاغ تمّ انتقال المختصّين للمستشفى، وخلال المعاينة اتضح أنه حدث يبلغ من العمر ١١ عاماً، ويسكن قرية جخيرة التابعة لمحافظة صبيا.

وفي هذا الصدد كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه بسماع أقوال الطفل ذكر أن خاله البالغ من العمر ٢٧ عاماً أركبه في سيارته، وتوجّه به إلى منزله بالقرية نفسها، وأدخله بإحدى الغرف، وحضر بقية أخواله واعتدوا عليه بالضرب بأسلاك كهربائية، ومن ثَم أخرجوه خارج المنزل دون أن يعرف سبب الاعتداء، وبيّن أن الكشف الطبي تضمّن إصابته برضوض متعدّدة بكامل الجسم والظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر، وصدر بحقه تقريرٌ طبي يتضمّن مدة الشفاء عشرة أيام ما لم تحدث مضاعفات.