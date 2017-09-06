الاعتداء على طفل في ظروف غامضة بصبيا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي إنه ورد بلاغ لشرطة محافظة صبيا من المناوب بمستشفى المحافظة عن وصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرضه للضرب.

وأوضح الحكمي أنه فور تلقي البلاغ تم إنتقال المختصين للمستشفى وخلال المعاينة إتضح بأنه حدث يبلغ من العمر ١١ عاما ويسكن قرية جخيرة التابعة لمحافظة صبيا وبسماع أقوال الطفل ذكران خاله البالغ من العمر ٢٧ عاما اركبة في سيارته وتوجه به لمنزله بنفس القرية وإدخله بإحدى الغرف وحضر بقية أخواله واعتدوا عليه بالضرب بأسلاك كهربائية ومن ثم القو به خارج المنزل دون ان يعرف سبب الاعتداء.

وأضاف أن الكشف الطبي بين إصابته برضوض متعددة بكامل الجسم والظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر وصدر بحقه تقرير طبي يتضمن مدة الشفاء عشرة أيام مالم تحدث مضاعفات وهو الأن بحالة مستقرة.

وأكد الحكمي أنه تم القبض على الجناة وهم أخوال الحدث وإيداعهم جميعاً التوقيف وتم أشعار النيابة العامة.