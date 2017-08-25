" صدى " تنفرد بصور مولود الخرج بعد تخليصه من الخاطفة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

حصلت ” صدى ” من مصادرها على صور خاصة للمولود الذي تم اختطافه، عصر أمس، من مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج.

وتظهر الصور الأستاذ ماجد الدوسري، وهو يحتضن المولود بحضور عدد من منسوبي المستشفى.

يذكر أن ” صدى ” انفردت بنشر حادثة الخطف قبل أن تنشر مساء اليوم تفاصيل العثور عليه .

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