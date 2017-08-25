" صدى " تنفرد بصور مولود الخرج بعد تخليصه من الخاطفة - صحيفة صدى الالكترونية

” صدى ” تنفرد بصور مولود الخرج بعد تخليصه من الخاطفة
حصلت ” صدى ” من مصادرها على صور خاصة للمولود الذي تم اختطافه، عصر أمس، من مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج.
وتظهر الصور الأستاذ ماجد الدوسري، وهو يحتضن المولود بحضور عدد من منسوبي المستشفى.
يذكر أن ” صدى ” انفردت بنشر حادثة الخطف قبل أن تنشر مساء اليوم تفاصيل العثور عليه .
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درة البسامي[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله…الله يحفظه ويقرّ به عينا والديه….
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32841 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامه ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله الذي لا أله الا هو أشك انهم معطينك واحد غير ولدك يبون يفتكون منك لا تشتكيهم
ونت مثل الثول تبتسم مصدق انه ولدك والله مايشبهك انت اسمر وهو لونه ابيض
انصحك نصيحة لله شف دمك يشبه دمه ولا رجعه لهم وخذ دراهمك حق التوليد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16968 ] نشر منذ 1 ساعة
لازم يسوي. فحص الوراثه. والدم هو امه وان طلع مو ولدهم يفضحهم بين خلق الله ولازم يسويها خارج المستشفى. هذا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16968 ] نشر منذ 1 ساعة
وان طلع ولده. يسوي له فحوصات كامله ودوريه. على اعضاءه ودمه وحواسه
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الي معه في الصورة الاولى من إدارة المستشفى وأعتقد الي معهم بالصوره الثانيه أبوه والحمد لله على سلامته واكيد السرقه وراها أسباب تنكشف قريب المهم رجعته بحضن أمه الحمدلله
ابو نواف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الرد على الارعن شايب بروحه..
اقرأ الخبر صح بعدين علق.. اللي بالصورة مدير ادارة الامن والسلامة بصحة الرياض وليس والده .
فهمت
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2904 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحمد لله على رجوعه بالسلامه .