الصحة تعلن إعادة الطفل المختطف من مستشفى بالخرج إلى والدته - صحيفة صدى الالكترونية

الصحة تعلن إعادة الطفل المختطف من مستشفى بالخرج إلى والدته
أعلنت وزارة الصحة، عن تمكن الجهات الأمنية من إعادة الملود المختطف من مستشفى الملك خالد في الخرج.
وقالت الصحة في تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: الجهات الأمنية تتمكن من إعادة الطفل إلى والدته في فترة وجيزة بعد استخدام كاميرات المستشفى والتعرف على الخاطفة ” .
وكان مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج شهد سرقة مولود بعد والدته مباشرة؛ حيث أتت سيدة لأم الطفل مدعية أنها تعمل بالمستشفى وترغب في معاينة طفل وتقديم بعض الفحوصات الطبية له للتأكد من سلامته .
درة البسامي[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله رب العالمين …حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه….
قرة عينها بشوفته….
وشكراً لكل من شارك في عودته لأهله…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32808 ] نشر منذ 59 دقيقة
الحمد لله على رجوعه باالسلامه وقرة عيون والديه فيه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 11221 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحمدلله على سلامته والله يفرح والديه فيه وياخذ عمر السارقه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2878 ] نشر منذ 8 دقائق
الحمد لله على سلامته . وشكراً لكل من شارك في عودته .