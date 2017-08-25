الصحة تعلن إعادة الطفل المختطف من مستشفى بالخرج إلى والدته - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن تمكن الجهات الأمنية من إعادة الملود المختطف من مستشفى الملك خالد في الخرج.

وقالت الصحة في تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: الجهات الأمنية تتمكن من إعادة الطفل إلى والدته في فترة وجيزة بعد استخدام كاميرات المستشفى والتعرف على الخاطفة ” .

وكان مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج شهد سرقة مولود بعد والدته مباشرة؛ حيث أتت سيدة لأم الطفل مدعية أنها تعمل بالمستشفى وترغب في معاينة طفل وتقديم بعض الفحوصات الطبية له للتأكد من سلامته .