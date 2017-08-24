سرقة مولود من مستشفى الملك خالد بالخرج - صحيفة صدى الالكترونية

خاص(صدى):

شهد مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج عصر اليوم الخميس، سرقة مولود بعد والدته مباشرة؛ حيث أتت سيدة لام الطفل مدعيه أنها تعمل بالمستشفى وترغب في معاينة طفل وتقديم بعض الفحوصات الطبية له للتأكد من سلامته .

وبعد انتظار لعده دقائق بدأ القلق والخوف ينتاب قلب الام لتقوم بالاتصال بزوجها الذي حضر إلى المستشفى، وقام بالإبلاغ فورًا عن اختفاء طفلة .

وفي ضل تواجد الجهات الأمنية، لا يزال الوضع حتى هذه اللحظة في غاية الصعوبة بالنسبة لوالد ووالده الطفل فيما لم يعرف بعد هوية السيدة الخاطفة أو أسباب الخطف .