سرقة مولود من مستشفى الملك خالد بالخرج - صحيفة صدى الالكترونية

سرقة مولود من مستشفى الملك خالد بالخرج
شهد مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج عصر اليوم الخميس، سرقة مولود بعد والدته مباشرة؛ حيث أتت سيدة لام الطفل مدعيه أنها تعمل بالمستشفى وترغب في معاينة طفل وتقديم بعض الفحوصات الطبية له للتأكد من سلامته .
وبعد انتظار لعده دقائق بدأ القلق والخوف ينتاب قلب الام لتقوم بالاتصال بزوجها الذي حضر إلى المستشفى، وقام بالإبلاغ فورًا عن اختفاء طفلة .
وفي ضل تواجد الجهات الأمنية، لا يزال الوضع حتى هذه اللحظة في غاية الصعوبة بالنسبة لوالد ووالده الطفل فيما لم يعرف بعد هوية السيدة الخاطفة أو أسباب الخطف .
برق[ عدد التعليقات: 10636 ] نشر منذ 1 ساعة
احرقوا قلب أمه عليه ، الله يحرق قلوبهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32769 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, الله يرد لهم المولود سالما معافى ,, آمين ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 1 ساعة
راح فيها المستشفى والطاقم
دن دن دن دن دن دن دن
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16894 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يوفق لمن فعل فيها هذا الامر يا قلبي على الام. الله يثبتها ويحفظ لها ولدها وهو خير الحافظين تكفون ياصدى تابعوا الخبر. اول باول
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10561 ] نشر منذ 41 دقيقة
ياحسرتي
الله يرده لاامه
القهر من بعض الموظفين المستهترين 😤😤
اللي ماخذين الموضوع فقط وظيفه وراتب
لاذمه ولاضمير
ياويلكم من الله ستحاسبون ع كل ريال تأخذونه
الخالدي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 28 دقيقة
ايش ذنب الموظفين وايش ذنب المستشفى أعطي للأم وأخذ من الأم وهي المسؤله لو كان في حاضنه يصبح مسؤلية المستشفى والعاملين فيه ..والله يرده لها عاجل غير اجل وحسبنا الله ونعم الوكيل من كان وراء ذلك فأنا أتوقع انها من اقرب الناس من العائله وربك كريم بعودته .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10561 ] نشر منذ 18 دقيقة
اها🤔🤔
عبالي بالحضّانه وليس عند امه
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.طيب والام ماتشوف هالحرمه اللي جتها ؟؟؟ام انها متنكره بزي موظفه 😓
والله الحريم يكفينا شر كيدهن مايخافن الله بعضهن اهم شي تنتقم
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.طالما هيك وضع المستشفى هيكون بالسليم
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله المستعان
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 4 دقائق
كيف طلعت وكيف دخلت مشاكل عويصه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 3 دقائق
حقين الامن والمدير المناوب بيجيهم حقهم من التحقيق