مواقع التواصل تشتعل فرحا بالقبض على مهين القرآن وإشادات بـ " صدى " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أشاد قراء ” صدى ” بتسليط الصحيفة الضوء على الشاب السعودي الذي ظهر في مقطع وهو عار البارحة، وقام بحركات اعتبرها كثيرون اساءه لكتاب الله سبحانه وتعالى، مما دفع الجهات الأمنية للتحرك والقبض عليه.

كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، فرحا بخبر القبض على الشاب، وإنهالت الإشادات بـ ” صدى “.

وطالب القراء بتوقيع أقصى عقوبة على الشاب الذي استهان بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما أشادوا بدور رجال الأمن بعد القبض عليه، وطالبوا المولى ان يسدد خطاهم.

يذكر أن ” صدى ” نقلت عن مصادرها الخاصة، أمس، خبر القبض على الشاب السعودي.

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وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه بالإشارة الى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بتوثيق تطاوله واساءته لكتاب الله الكريم بتصرفات ( و العياذ بالله ) أثارت استياء المجتمع و غضبه غيرة على كتاب الله الكريم.

وتمكنت شرطة المنطقه من تحديد هويته وضبطه في أحد أحياء العاصمة، بعد أن ترددت أنباء عن القبض عليه البارحة بالكويت.

وتم إيداعه في دار الملاحظة الاجتماعية، واشعار فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص.

يذكر أن ” صدى ” أول من انفردت بالنشر، الأمر الذى لاقى صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وطالب النشطاء من خلال صدى بالقبض على هذا الشاب المتطاول على كتاب الله، وتقديمه للمحاكمة ومحاسبته حسابا رادعا ليكون عبرة لغيره على جريمته.

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https://www.slaati.com/2017/08/19/p850140.html