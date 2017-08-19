بالفيديو.. شاب عارٍ يبصق على المصحف ويضعه تحت مقعدته - صحيفة صدى الالكترونية

فهد الشمري(صدى):

موجة من الغضب العارم اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول فيديو لشاب وصل في وقاحته إلى أنه تعري من كل ملابسه وأمسك المصحف وبصق عليه قبل أن يضعه تحت مقعدته.

وأثار الفيديو اشمئزاز المتابعين الذين استنكروا هذه الجريمة.. وقال بعضهم أن العالم الإسلامي بكامله يتظاهر ضد احراق المصحف في دولة غير مسلمة فما بالنا بهذا المجرم الذي يحمل ملامح عربية يتطاول على كتاب الله بهذه الطريقة.. وطالب آخرون بإنزال أشد العقاب بالشاب الذي أهان أقدس الكتب الآلهية وبشكل فج ومرفوض من كل أصحاب الديانات السماوية.

