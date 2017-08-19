بالفيديو.. شاب عارٍ يبصق على المصحف ويضعه تحت مقعدته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب عارٍ يبصق على المصحف ويضعه تحت مقعدته
موجة من الغضب العارم اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول فيديو لشاب وصل في وقاحته إلى أنه تعري من كل ملابسه وأمسك المصحف وبصق عليه قبل أن يضعه تحت مقعدته.
وأثار الفيديو اشمئزاز المتابعين الذين استنكروا هذه الجريمة.. وقال بعضهم أن العالم الإسلامي بكامله يتظاهر ضد احراق المصحف في دولة غير مسلمة فما بالنا بهذا المجرم الذي يحمل ملامح عربية يتطاول على كتاب الله بهذه الطريقة.. وطالب آخرون بإنزال أشد العقاب بالشاب الذي أهان أقدس الكتب الآلهية وبشكل فج ومرفوض من كل أصحاب الديانات السماوية.
اسامه الحربي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 39 دقيقة
صحيفه صدى راعوا مشاعر الناس
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13625 ] نشر منذ 39 دقيقة
لعنة الله عليه
عساه بالشلل
اسامه الحربي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 37 دقيقة
أسأل الله أن يجعله عبره اللهم لاتوخذنا بما فعل السفهاء منا
عاطل 33[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 35 دقيقة
المفروض خبر زي هذا منتشرة
لعنه الله
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18282 ] نشر منذ 33 دقيقة
لعنةالله عليك ياكلب😡
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللهم انصر كتابك
اللهم عليك به
اللهم شل اطرافه
اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده
اللهم اجعله عبره لمن يعتبر
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا تخافون الله ينتقم منه أشد انتقام
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 26 دقيقة
لعنة الله علية
اللهم عليك بة اللهم عليك بة اللهم عليك بة
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1953 ] نشر منذ 22 دقيقة
راح يجيبوك و ان شاء الله يعاقبوك انسان لا حيوان يكرم الحيوان للي مثلك انت بهيمة و عقاب ربنا اكبر
بوعبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
وجه الملعون هذا وجه الرافضي
الله ياخذه عاجل غير آجل
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 18 دقيقة
على الجهات الامنية في اى دولة مسلمة في العالم الإسلامي
القاء القبض على هذا المختل فورا,,, لاينبغى السكوت على هذا ابدا
وتبليغ ادارة اليوتيوب حذف المقطع مراعاة لشعور المسلمين في انحاء العالم
كما ارجو من ادارة صحيفة صدى …. ان تحذفه فور…من الصحيفة
حسبي الله ونعم الوكيل فيه,,,
ابو راكان[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 17 دقيقة
زناديق بشار الي البلد مليان منهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12341 ] نشر منذ 8 دقائق
ما اتصور انه مسلم الا اذا كان مريض عقليا
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 3 دقائق
لعنه الله
زائر[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 3 دقائق
عساه بالشلل هذا الوسخ المجرم لعنة الله عليه الله ينتقم منه حسبنا الله ونعم الوكيل فيه