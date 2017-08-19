 بالفيديو.. شاب عارٍ يبصق على المصحف ويضعه تحت مقعدته - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 19

    أغسطس

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بالفيديو.. شاب عارٍ يبصق على المصحف ويضعه تحت مقعدته

بالفيديو.. شاب عارٍ يبصق على المصحف ويضعه تحت مقعدته
فهد الشمري(صدى):

موجة من الغضب العارم اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول فيديو لشاب وصل في وقاحته إلى أنه تعري من كل ملابسه وأمسك المصحف وبصق عليه قبل أن يضعه تحت مقعدته.

وأثار الفيديو اشمئزاز المتابعين الذين استنكروا هذه الجريمة.. وقال بعضهم أن العالم الإسلامي بكامله يتظاهر ضد احراق المصحف في دولة غير مسلمة فما بالنا بهذا المجرم الذي يحمل ملامح عربية يتطاول على كتاب الله بهذه الطريقة.. وطالب آخرون بإنزال أشد العقاب بالشاب الذي أهان أقدس الكتب الآلهية وبشكل فج ومرفوض من كل أصحاب الديانات السماوية.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 39 دقيقة

صحيفه صدى راعوا مشاعر الناس

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 37 دقيقة

أسأل الله أن يجعله عبره اللهم لاتوخذنا بما فعل السفهاء منا

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 35 دقيقة

المفروض خبر زي هذا منتشرة
لعنه الله

[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 33 دقيقة

اللهم انصر كتابك
اللهم عليك به
اللهم شل اطرافه
اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده
اللهم اجعله عبره لمن يعتبر

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 30 دقيقة

لا تخافون الله ينتقم منه أشد انتقام

[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 26 دقيقة

لعنة الله علية
اللهم عليك بة اللهم عليك بة اللهم عليك بة

[ عدد التعليقات: 1953 ] نشر منذ 22 دقيقة

راح يجيبوك و ان شاء الله يعاقبوك انسان لا حيوان يكرم الحيوان للي مثلك انت بهيمة و عقاب ربنا اكبر

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة

وجه الملعون هذا وجه الرافضي
الله ياخذه عاجل غير آجل

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 18 دقيقة

على الجهات الامنية في اى دولة مسلمة في العالم الإسلامي
القاء القبض على هذا المختل فورا,,, لاينبغى السكوت على هذا ابدا
وتبليغ ادارة اليوتيوب حذف المقطع مراعاة لشعور المسلمين في انحاء العالم
كما ارجو من ادارة صحيفة صدى …. ان تحذفه فور…من الصحيفة

حسبي الله ونعم الوكيل فيه,,,

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 17 دقيقة

زناديق بشار الي البلد مليان منهم

[ عدد التعليقات: 12341 ] نشر منذ 8 دقائق

ما اتصور انه مسلم الا اذا كان مريض عقليا

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 3 دقائق

عساه بالشلل هذا الوسخ المجرم لعنة الله عليه الله ينتقم منه حسبنا الله ونعم الوكيل فيه

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