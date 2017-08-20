 القبض على الشاب العاري الذي أهان كتاب الله بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 36 دقيقة
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  • حوادث

القبض على الشاب العاري الذي أهان كتاب الله بالرياض

القبض على الشاب العاري الذي أهان كتاب الله بالرياض
سعيد العجل(صدى):

علمت ” صدى ” من مصادرها بأن الجهات الأمنية، قبضت قبل قليل على الشاب السعودي الذي ظهر في مقطع وهو عار البارحة، وقام بحركات اعتبرها كثيرون اساءه لكتاب الله سبحانه وتعالى .

وتمت عملية القبض على الشاب في أحد أحياء العاصمة، بعد أن ترددت أنباء عن القبض عليه البارحة بالكويت.

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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 33 دقيقة

من استهزا بشيء من كتاب الله او سنة رسوله فإنه يقتل ولا يستتاب وتوبته عند الله مقبوله اذا كانت توبة نصوحا

[ عدد التعليقات: 32513 ] نشر منذ 26 دقيقة

اربطوه بين سيارتين كل رجل بسياره ، بإتجاهين متعاكسين ,,

,, آآخ بس لو الأمر بيدي ، والله هذا جزاه في مكان عام ,,

,, اخس اخزاك الله يانزغة الشيطان ، لابارك الله فيك ..

[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 22 دقيقة

الحمدلله انه تم القبض عليه فعلته مايعملها إلا السحرة والعياذ بالله منهم.

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 20 دقيقة

تكفون يالحكومه القصاص وريحونا من الأشكال هاذي والله لاديننا ولاعاداتنا ولاتربيتنا تسمح بأن يكون هذا المجوسي القذر المندس في مجتمعنا أنا أجزم ومتأكدة بأنه يوجد حكم شرعي بالقصاص في مثل هاذي الجرائم

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 10 دقائق

قذر مندي الله يلعنه

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 9 دقائق

بعد أن ترددت أنباء عن القبض عليه البارحة

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يقويكم يارجال الامن ويحفظكم ويسدد خطاكم

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 8 دقائق

اقتصو منه الله يلعنه القذر

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