القبض على الشاب العاري الذي أهان كتاب الله بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

علمت ” صدى ” من مصادرها بأن الجهات الأمنية، قبضت قبل قليل على الشاب السعودي الذي ظهر في مقطع وهو عار البارحة، وقام بحركات اعتبرها كثيرون اساءه لكتاب الله سبحانه وتعالى .

وتمت عملية القبض على الشاب في أحد أحياء العاصمة، بعد أن ترددت أنباء عن القبض عليه البارحة بالكويت.

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