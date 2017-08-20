القبض على الشاب العاري الذي أهان كتاب الله بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على الشاب العاري الذي أهان كتاب الله بالرياض
علمت ” صدى ” من مصادرها بأن الجهات الأمنية، قبضت قبل قليل على الشاب السعودي الذي ظهر في مقطع وهو عار البارحة، وقام بحركات اعتبرها كثيرون اساءه لكتاب الله سبحانه وتعالى .
وتمت عملية القبض على الشاب في أحد أحياء العاصمة، بعد أن ترددت أنباء عن القبض عليه البارحة بالكويت.
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يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 33 دقيقة
من استهزا بشيء من كتاب الله او سنة رسوله فإنه يقتل ولا يستتاب وتوبته عند الله مقبوله اذا كانت توبة نصوحا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32513 ] نشر منذ 26 دقيقة
اربطوه بين سيارتين كل رجل بسياره ، بإتجاهين متعاكسين ,,
,, آآخ بس لو الأمر بيدي ، والله هذا جزاه في مكان عام ,,
,, اخس اخزاك الله يانزغة الشيطان ، لابارك الله فيك ..
مغابش[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 22 دقيقة
الحمدلله انه تم القبض عليه فعلته مايعملها إلا السحرة والعياذ بالله منهم.
أم رائد[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 20 دقيقة
تكفون يالحكومه القصاص وريحونا من الأشكال هاذي والله لاديننا ولاعاداتنا ولاتربيتنا تسمح بأن يكون هذا المجوسي القذر المندس في مجتمعنا أنا أجزم ومتأكدة بأنه يوجد حكم شرعي بالقصاص في مثل هاذي الجرائم
Gege[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 10 دقائق
قذر مندي الله يلعنه
مطب[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 9 دقائق
بعد أن ترددت أنباء عن القبض عليه البارحة
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يقويكم يارجال الامن ويحفظكم ويسدد خطاكم
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 8 دقائق
اقتصو منه الله يلعنه القذر