توفي عضو مجلس الشيوخ المصري النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض.

وكتب الكاتب المصري مصطفى بكري: “بسم الله الرحمن الرحيم.. “إنا لله وإنا إليه راجعون” صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكري عضو مجلس الشيوخ الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يوما”.

وتابع مصطفى بكري أن جثمان شقيقه سيشيع ببلدته المعنا – بندر قنا، عصر الأربعاء بناء على وصيته، مشيرا إلى أن العزاء سيقام لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.