تناولت صحف عالمية ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، من انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال، مما وجد صدى كبيرا لدى وسائل الإعلام العالمية.

وقالت صحيفة هولندية، في تقرير بشأن انتقال ميسي للهلال: “ليونيل ميسي يأخذ زمام المبادرة ويختار خطوة مربحة إلى المملكة العربية السعودية”، مضيفة: “ميسي ذاهب للعمل في السعودية، بحسب مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الدولية. النجم الأرجنتيني يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان وسيبدأ العمل في الهلال. عقد ضخم جاهز للرقم 4 في دوري المحترفين السعودي”.

ومن جانبها، كتبت صحيفة “أبولا” البرتغالية: “في نهاية عقده مع باريس سان جيرمان ، ليونيل ميسي لديه بالفعل وجهة مختارة للموسم المقبل. لن يكون برشلونة كما قيل في الأسابيع الأخيرة ، لكن السعودية ، حيث يوجد كريستيانو رونالدو بالفعل ، بحسب وكالة فرانس برس”.

وذكرت الصحيفة البرتغالية، أنه استشهدت الوكالة بمصدر سعودي “قريب من المفاوضات” مع اللاعب دون أن يذكر النادي الذي سيشارك ، لكن كان هناك حديث مستمر عن انضمامه إلى الهلال. ويقول المصدر إن العقد سيكون «هائلاً»: «إنها صفقة تم إنهاؤها ، سيلعبها في السعودية».

وعلقت صحيفة “الديلي ميل” قائلة أن “انتقال ليونيل ميسي إلى المملكة العربية السعودية هو صفقة مكتملة؛ حيث حصل أفضل لاعب كرة قدم في العالم على عقد بقيمة 522 مليون جنيه إسترليني في الهلال. وأعاد إشعال منافسته مع كريستيانو رونالدو”.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أكدت قبل قليل، أن صفقة انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي تمت بالفعل، مضيفة: “أصبحت صفقة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي صفقة محسومة”، لافتة إلى أن المفاوضات انتهت بنجاح، وفقا لمصدر قريب من المفاوضات.

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