أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، قبل قليل، أن صفقة انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي تمت بالفعل.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية “أصبحت صفقة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي صفقة محسومة”، لافتة إلى أن المفاوضات انتهت بنجاح، وفقا لمصدر قريب من المفاوضات.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ووفقا للتقارير فأن علاقته بالعملاق الباريسي انتهت.

وكان ميسي قد اجتمع مع مفوض الهلال في الرياض العاصمة على خلفية زيارته للمملكة بدعوة من وزارة السياحة؛ حيث أن الاجتماع شهد تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد الهلال مع ميسي ومن المقرر الإعلان عن التعاقد رسميا بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.