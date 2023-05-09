أوضحت الدكتورة مها النمر، استشاري نساء والولادة، فوائد الحركة والنشاط والتمارين بعد الولادة.

وقالت النمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الحركة والنشاط والتمارين بعد الولادة، تقلل من زيادة الوزن، والضغوط النفسية، كما تخفف من اكتئاب ما بعد الولادة.

وأضافت أن الحركة والنشاط بعد الولادة مباشرة يعتمد على رغبة الأم وقدرتها وتحملها، مشيرة إلى أنه مسموح مبدئيًا بـ«كيجل، المشي 20-30 دقيقة، حمل الطفل، طلوع الدر، مشيرة إلى انه يسمح أيضا بـ«النزول على الأرض لأخذ الأغراض، ركوب السيارة، ممارسة الرياضة بعد الأربعين، وتمارين البطن بعد شهرين للقيصري»، مشيرة إلى أن « الحركة والنشاط والتمارين بعد الولادة، تقلل من زياد الوزن، تقلل من الضغوط النفسية، وتخفف من اكتئاب مابعد الولادة.