تمكن فريق القسطرة القلبية بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من زراعة دعامة للقناة الشريانية المغذية للشرايين الرئوية الطرفية لرضيع يبلغ من العمر 4 أشهر.

وأوضحت صحة جازان، أن الرضيع حضر للمستشفى وكان يعاني من انخفاض شديد في نسبة الأكسجين، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء قسطرة تشخيصية اتضح من خلالها وجود انقلاب للقلب مع فتحة أذينية بطينية “أحادي البطين” وضمور في الصمام الرئوي.

وأضافت بأن الفريق الطبي قام بزراعة دعامة للقناة الشريانية المغذية للشرايين الرئوية الطرفية بنجاح، تحسنت من خلالها صحة الرضيع، وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.