كشفت سيدة سودانية تحمل الجنسية الأمريكية، تفاصيل لجوءها للسفارة السعودية لإجلائها من السودان بعدما تخلت عنها السفارة الأمريكية.
وقالت السيدة لقناة الإخبارية : “لم نشاهد السفير الأمريكي ولا القنصل الأمريكي في السودان بل السعودية هي من قامت بإجلائنا ونقلنا واستضافتنا”.
وتابعت : “كنت خائفة إن ما يكون فرصة بالمركب، قلت إن عندي ظروف ولازم أركب فأشار على أنفه يعني أنك ستذهبين” .
وأضافت : ” نمنا يومين على الرصيف، لكن كل يوم يجيلنا السفير السعودي يطمئن على أحوالنا ولا أي مسؤول أمريكي زارنا”.
وواصل : “السفير السعودي كان يجي 6 مساء ويمشي الصباح هو وطاقم سفارته ” .
فيديو | سفاراتهم تخلت عنهم واحتوتهم السعودية..
مواطنة أميركية: المملكة ساعدتني في عمليات الإجلاء من السودان واستقبلنا عند الوصول السفير السعودي.. وتتساءل "أين سفارة بلادي"؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qvo1ZZHtMR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2023
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