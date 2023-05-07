كشفت سيدة سودانية تحمل الجنسية الأمريكية، تفاصيل لجوءها للسفارة السعودية لإجلائها من السودان بعدما تخلت عنها السفارة الأمريكية.

وقالت السيدة لقناة الإخبارية : “لم نشاهد السفير الأمريكي ولا القنصل الأمريكي في السودان بل السعودية هي من قامت بإجلائنا ونقلنا واستضافتنا”.

وتابعت : “كنت خائفة إن ما يكون فرصة بالمركب، قلت إن عندي ظروف ولازم أركب فأشار على أنفه يعني أنك ستذهبين” .

وأضافت : ” نمنا يومين على الرصيف، لكن كل يوم يجيلنا السفير السعودي يطمئن على أحوالنا ولا أي مسؤول أمريكي زارنا”.

وواصل : “السفير السعودي كان يجي 6 مساء ويمشي الصباح هو وطاقم سفارته ” .